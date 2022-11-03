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Genç sevgilisiyle dudak dudağa yakalanmıştı... İhanet sonrası boşanan Güven Kıraç sessizliğini bozdu!

62 yaşındaki ünlü oyuncu Güven Kıraç'ın eşine ihaneti magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Başak Kıraç'la uzun süredir evli olan oyuncu Güven Kıraç esmer bir güzelle dudak dudağa kameralara yakalanmıştı. Güven Kıraç'ın Merve isimli genç sevgilisiyle sunuculuğunu yaptığı gezi programının şehir dışı çekimleri sırasında yakınlaştığı iddia edilmişti İhanet haberlerinin ardından boşanan Güven Kıraç sessizliği bozdu. İşte 12 yıllık evliliği bitiren ihanetin ardından Güven Kıraç'ın açıklaması...

Giriş Tarihi: 03.11.2022 07:35 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022 07:48
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Genç sevgilisiyle dudak dudağa yakalanmıştı... İhanet sonrası boşanan Güven Kıraç sessizliğini bozdu!

Oyuncu Güven Kıraç genç bir kadınla samimi halde kameralara yakalanmış, 12 yıllık evliliği bu görüntüler nedeniyle sona erdiği iddia edilmişti. Güven Kıraç'ın 12 yıllık eşi Başak Kıraç'ı kendisinden oldukça genç bir kadınla aldattığı haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Güven Kıraç'ın Merve isimli genç sevgilisiyle sunuculuğunu yaptığı gezi programının şehir dışı çekimleri sırasında yakınlaştığı öğrenilmişti.

Bir süredir arasının bozuk olduğu eşi Güven Kıraç'ın kendisini aldattığı görüntüleri izleyen ve çok üzülen Başak Kıraç, soluğu mahkemede almıştı.

12 yıllık evlilik geçen hafta ihanet nedeniyle anlaşmalı olarak tek celsede bitti. Güven Kıraç boşanmanın hemen ardından geçen perşembe akşamı Merve isimli sevgilisiyle bir kez daha kamerasına takılmıştı.

İhanet haberlerine sessiz kalan Güven Kıraç, biten evliliği ve ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. İşte Güven Kıraç'ın açıklaması...

"BOŞANDIK"

Oyuncu, "Bir ilişkinin, bir evliliğin bitmesi boşanmadan çok önce oluyor, boşanma son noktadır. Çiftler bazen anlaşamaz ve ilişkileri bitebilir. Biz de anlaşmalı olarak boşandık, saygı ve sevgi çerçevesinde kızımızın ebeveynleri olarak kalacağız. Çıkan haberler beni olduğu kadar ailemi de üzmekte. Ayrıca benim ve kız arkadaşımın yaşları ve kız arkadaşım ile aramdaki yaş farkına ilişkin haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Ben 54 yaşındayım. Sizlerden özel hayatıma saygı gösterilmesini rica ediyorum." dedi.

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