Müjdeyi verdiler! Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin ne zaman evleniyor?

Başarılı oyuncu Ahmet Kural uzun süredir birlikte olduğu avukat Çağla Gizem Şahin ile yakın zamanda nikah masasına oturacaklarını duyurdu. Yer aldığı 'Müjdemi İsterim' filminin basın toplantısında muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu evlilik sorularına yanıt verdi.
18 Kasım'da vizyona girecek olan aksiyon-komedi türündeki 'Müjdemi İsterim' filminin basın toplantısı için Sarıyer'deki mekanda bir araya gelen "Ahmet Kural" ve "Ecem Erkek" muhabirlerin sorularını cevapladı.
Sorulara samimi cevaplar veren oyuncular filme ait anılarından bahsederken özel hayatlarıyla ilgili soruları da cevaplamaktan kaçınmadı.
"AİLE KOMEDİSİ YAPTIK"
Milliyet'in haberine göre, filmde kullandıkları klasik arabanın önünde basın mensuplarına poz veren oyuncular Kural ve Erkek "Çocukların izleyemeyeceği argo ifadeler yok.
Gönül rahatlığıyla izlenecek ailece komedisi yaptık" diyerek argo kelimelerin olmadığı bir aile komedisi yaptıklarını belirtti.
EVLİLİK SORULARINA CEVAP VERDİ!
Özel hayatıyla ilgili soruları da cevapsız bırakmayan Kural, üç yıldır birlikte olduğu "Çağla Gizem"le evlilik tarihlerini açıklamaktan kaçındı.
"İnşallah en kısa zamanda duyacaksınız. Uğuru kaçmasın diye söylemek istemiyorum.
Yakında müjdemi vereceğim" diyen oyuncu sevenlerini sevindirecek mutlu haberi verdi.
AHMET KURAL KİMDİR?
10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi.
Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.
Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu.
Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı.
Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı.
Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.
2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı.
28 Haziran 2012 tarihinde yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır.
Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı.
2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.