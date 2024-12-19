Yarışmanın en son yayınlanan bölümünde sesli soru esnasında Yıldız Kenter'in sesini duyan Oktay Kaynarca'nın yaşadığı duygusal anlar kameralara böyle yansıdı.

Kaynarca'nın yarışma soruyu yarışmacıya okuduğu esnada konuşmakta zorluk çekmesi, izleyenleri duygulandırdı.

Oktay Kaynarca o soruda gözyaşlarına boğuldu! Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar… | Video

"Dinlediğiniz konuşma, 2019'da vefat eden hangi tiyatro sanatçısına aittir?" sorusundan önce gelen Yıldız Kenter'in sesini duyan Oktay Kaynarca'nın gözler doldu.

Yarışmayı sunmaya devam eden Oktay Kaynarca'nın gözlerini silerek soruyu okudu.

Konservatuardan hocası olduğunu söyleyen Kaynarca, "Özür dilerim birden dağıldım" dedi.

Yarışmacı soruya seyircilere sorma jokerini kullanarak doğru cevap verirken Oktay Kaynarca, Yıldız Kenter için "Türk sahnelerine oyuncu yetiştirmiş, 'hocaların da hocası anlamına gelen bir isimdir, ruhu şad olsun" dedi.