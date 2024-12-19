Oktay Kaynarca o soruda gözyaşlarına boğuldu! Kim Milyoner Olmak İster’de duygusal anlar… | Video

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta sunucu Oktay Kaynarca’nın duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Sesli soruda duyduğu ses karşısında duygulanan ünlü oyuncu, gözyaşlarını tutamadı.