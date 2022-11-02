Seda Sayan’dan adeta sırra kadem basan kardeşi Sedat Sayan ile sürpriz paylaşım! 90’lı yıllara şarkısıyla damga vurmuştu...

59 yaşındaki Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile geçtiğimiz nisan ayında sürpriz bir şekilde nikah masasına oturmuştu. Aşktan ayakları yerden kesilen Seda Sayan genç eşi Çağlar Ökten ile sık sık aşk pozlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Seda Sayan'dan bu defa sürpriz bir paylaşım geldi.
Seda Sayan'ın Instagram hikaye bölümünden paylaşımı görenleri oldukça şaşırttı. Ailesine düşkünlüğü bilinen Seda Sayan sürprizi, uzun yıllardır ortalarda görünmeyen bir dönem beraber sahne de aldığı kardeşi Sedat Sayan idi.
90'lı yıllarda 'Ellere Düş' şarkısı ile tanınan kardeşi Sedat Sayan ile boy gösterdi.
Bir dönem hapis yatan, sonrasında müzik sektöründen elini eteğini çeken Sedat Sayan, gerçek adı ile Selahattin Gürsaçer, yıllar sonra ablası Seda Sayan ile poz verdi.
Adeta sırra kadem basan Sedat Sayan'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.
İşte Seda Sayan'ın kardeşi Sedat Sayan'ın son hali...
Seda Sayan paylaşımına "Kardeş gibi yok, Sedatım ya" notunu düştü. Seda Sayan ile kardeşinin benzerlikleri yine konuşulanlardan oldu.
Asıl adı Selahattin Gürsaçer olan Sedat Sayan, ailenin ikinci bilinen isimlerinden. 90'lı yılları bilenler onun "Ellere düş" şarkısını hatırlayacaktır mutlaka. Fakat üçüncü sayfa haberleri, müzik kariyerinin önüne geçti zamanla.
Takvimler 1999'un Temmuz ayını gösterdiğinde Seda Sayan'ın küçük kardeşi Sedat ile diğer kardeş Şahin'in silahlı kavgası bir anda gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Şahin, Sedat'tan tehditle para istemişti ve bu ilk değildi.
Her ay başı Seda ve Sedat'tan para alan Şahin, o ay parayı erkenden istemişti. Sedat, para isteyen abisiyle telefonda tartışmış ve sonunda"gel ne yapacaksan yap" deyip ablasının Etilerde bulunan evine çağırmıştı.
Şahin'in eve gelmesiyle başlayan tartışma, bir anda kanlı bir kavgaya dönüştü. Üzerinden 9 tane bıçak çıkan Şahin, Sedat'a bıçakla saldırdı. Sedat da bunun üzerine abisinin bacağına ve kafasına silahla ateş etti.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şahin, bu saldırıda tek gözünü kaybederken yanında bulunan ve araya girmeye çalışan eşi de bıçak darbeleriyle yaralandı. Şahin'in daha önce de yaralama ve uyuşturucu sabıkası olduğu daha sonra basında yer aldı. Bu arada abla Seda Sayan, kardeşi Şahin'le ilgili yıllar sonra şu açıklamayı yapmıştı:
'Kardeşim eşinden ayrıldı, ablamın evinde yaşıyor. Sanki bir hücre evi. Ne kadar içici, satıcı varsa evde... Uyuşturucu satıcıları kardeşimi çok kötü kullandı. Hastaneye yatırdım, izini buldular. Kardeşim şu an cezaevinde. Adam olup çıkana kadar da cezasını çekecek. Böyle de bir ablayım'