Seda Sayan’dan adeta sırra kadem basan kardeşi Sedat Sayan ile sürpriz paylaşım! 90’lı yıllara şarkısıyla damga vurmuştu...

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şahin, bu saldırıda tek gözünü kaybederken yanında bulunan ve araya girmeye çalışan eşi de bıçak darbeleriyle yaralandı. Şahin'in daha önce de yaralama ve uyuşturucu sabıkası olduğu daha sonra basında yer aldı. Bu arada abla Seda Sayan, kardeşi Şahin'le ilgili yıllar sonra şu açıklamayı yapmıştı:

'Kardeşim eşinden ayrıldı, ablamın evinde yaşıyor. Sanki bir hücre evi. Ne kadar içici, satıcı varsa evde... Uyuşturucu satıcıları kardeşimi çok kötü kullandı. Hastaneye yatırdım, izini buldular. Kardeşim şu an cezaevinde. Adam olup çıkana kadar da cezasını çekecek. Böyle de bir ablayım'