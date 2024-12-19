Haberler Trend Haberleri Magazin Haberleri Yılmaz Morgül'den üzen haber! "Alnından ve yanaklarından kan geliyor" 96 yılında cilt kanserine yakalanmıştı...

Yılmaz Morgül'den üzen haber! "Alnından ve yanaklarından kan geliyor" 96 yılında cilt kanserine yakalanmıştı...

Zaman zaman sanat camiasında verdiği ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak da anılan Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, bu sefer de Yılmaz Morgül ile yaptığı haberle gündeme geldi. Sanatçının zor günler geçirdiğini söyleyen Akay, bunun nedenini ise bakın neye bağladı…

Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 10:03
ABONE OL
YILMAZ MORGÜL’DEN ÜZEN HABER! ALNINDAN VE YANAKLARINDAN KAN GELİYOR

Daha önce 1996 yılında cilt kanserine yakalanan Yılmaz Morgül, tedavi görmüş ve sağlığına kavuşmuştu.

Şimdilerde ise ünlü isim yeni bir hastalıkla mücadele ediyor.

"Tek ilacı klasik Türk musikisi!" adlı yazısında bu durumu kaleme aldığı yazıda, Yılmaz Morgül'ün "gül hastalığı" ile boğuştuğunu söyledi.

Alnından ve yanaklarından kan geldiğini gördüğünü söyleyen Akay, yazısında eski dostuna acil şifalar da diledi.

Yılmaz Morgül'ün stresli biri olduğundan bahseden sanatçı, Yılmaz Morgül'ün hastalığını da bu duruma bağlamış.

Onur Akay yazısında, "Yılmaz, biraz stresli bir arkadaşımız ve gül hastalığının nüksetmesi de sadece bu strese bağlı. Aslında ilacı da kendisinde. Klasik Türk musiki dinleyerek bu hastalığı yeneceğinden eminim" ifadelerine yer verdi.

Son olarak Yılmaz Morgül ile düet yaptıkları eski bir fotoğraflarını paylaştı.

SON DAKİKA SON DAKİKA