Yılmaz Morgül'den üzen haber! "Alnından ve yanaklarından kan geliyor" 96 yılında cilt kanserine yakalanmıştı...

Daha önce 1996 yılında cilt kanserine yakalanan Yılmaz Morgül, tedavi görmüş ve sağlığına kavuşmuştu.

Şimdilerde ise ünlü isim yeni bir hastalıkla mücadele ediyor.

"Tek ilacı klasik Türk musikisi!" adlı yazısında bu durumu kaleme aldığı yazıda, Yılmaz Morgül'ün "gül hastalığı" ile boğuştuğunu söyledi.

Alnından ve yanaklarından kan geldiğini gördüğünü söyleyen Akay, yazısında eski dostuna acil şifalar da diledi.

Yılmaz Morgül'ün stresli biri olduğundan bahseden sanatçı, Yılmaz Morgül'ün hastalığını da bu duruma bağlamış.

Onur Akay yazısında, "Yılmaz, biraz stresli bir arkadaşımız ve gül hastalığının nüksetmesi de sadece bu strese bağlı. Aslında ilacı da kendisinde. Klasik Türk musiki dinleyerek bu hastalığı yeneceğinden eminim" ifadelerine yer verdi.

Son olarak Yılmaz Morgül ile düet yaptıkları eski bir fotoğraflarını paylaştı.