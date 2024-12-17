12 günlük karısı erkek çıktı!

Geçtiğimiz aylarda Endonezya basınında büyük yankı uyandıran bir olayda, 26 yaşındaki A.K., 12 gün önce evlendiği eşinin aslında kadın kılığına girmiş bir erkek olduğunu anladı. Gerçeği fark eden genç adam, durumu polise bildirerek yetkililerden yardım istedi. Olay kısa sürede gündeme otururken, yaşananlar hem ülkede hem de sosyal medyada geniş çapta tartışıldı.

İddiaya göre adam müstakbel gelinle internette tanıştı ve tanıştıktan sonra ikili şahsen buluşmaya karar verdi. A.K., müstakbel eşini ilk gördüğü anda ona aşık olduğunu, birkaç kez görüştükten sonra ona evlenme teklifi ettiğini söyledi.

Geriye dönüp bakınca, adam nişanlısının bazı tuhaflıkları olduğunu kabul ediyor ama onun kılık değiştirmiş bir adam olduğundan asla şüphelenmemiş.

Kendini Adinda Kanza Azzahra olarak tanıtan kadın her zaman yüzünü peçe veya başörtüsü kullanarak gizlemeye çalışıyordu. Adam ise bu konuya pek kafa yormadığını, aksine, onun utangaçlığı onun ilgisini daha da fazla çektiğini söylüyor.

Kısa sürede evlenme teklifi eden adamın teklifini kabul etti. Ancak annesinin öldüğü ve babasının ise uzun süredir onunla görüşmediğini, dolayısıyla törene davet edecek bir yakını olmadığını söyledi.

Sonunda çift, bir törenle evlendi ve A.K.'nin evi olan Wangunjaya Köyü'ne yerleşti ve çeyiz sadece 5 gram altın olarak belirlendi.

Ancak Adinda, evlilikten sonra bile yüzünü yeni kocasından bile sürekli sakladı, memleketindeki ailesi ve arkadaşlarıyla sosyalleşmeyi reddetti ve evliliği tamamlama girişimlerinden sürekli olarak kaçındı.

A.K.'nin şikayetlerini duyan ailesi, yeni eşini araştırmaya karar verdi ve babasının kayıp olmadığını öğrendi.

Adina'nın aslında Endonezya gazetelerinde yalnızca baş harfleri E.S.H. ile anılan bir adam olduğunu ortaya çıkaran da babası oldu. A.K.'nin ailesi ona yeni eşi hakkındaki gerçeği anlattı ve polise haber verdiler.

Polisten bir kaynak, "E.S.H., mağdurdan para almak istediklerini itiraf etti" dedi. "E.S.H. ne zaman para istese, her zaman alıyordu. Şimdi fail, Ceza Kanunu'nun 378. maddesi uyarınca suçlanıyor ve dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılma riski var."