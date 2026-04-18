66 yaşındaki kadın okuma aşkıyla diploma aldı

Menteşe ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan yetişkinler için okuma yazma kursu, öğrenmenin yaşının olmadığını bir kez daha kanıtladı. Kursun en dikkat çeken ve azimli öğrencilerinden biri olan 66 yaşındaki Gülgün Akçay, yıllardır içinde ukde kalan okuma yazma hayaline kavuşmanın gururunu yaşıyor.

Kursa kendi isteğiyle başladığını ve ailesinden büyük destek gördüğünü belirten Gülgün Akçay, geçmişte yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı: "Kendi isteğimle gelip yazıldım; eşim ve çocuklarım da bu süreçte bana çok destek oldu. Daha önce nereye gidersem gideyim, hastanede bile kimlik bilgilerimi söyleyemiyordum. Ama şimdi her şeyi ezberledim, telefon numaramı bile rahatça söyleyebiliyorum. İyi kötü çabalayarak okumaya başladım"

Okuma yazma öğrenme motivasyonunun arkasındaki manevi değere de değinen Akçay, "Aslında en büyük isteğim, Kur'an-ı Kerim'in altındaki o açıklamaları, yani meali kendi başıma okuyup anlayabilmek. Bunun için mücadele ettim ve başardığım için çok şükür" dedi.

Gülgün Akçay'ın öğretmeni Gülsüm Uçar ise öğrencisinin enerjisinden ve öğrenme isteğinden övgüyle bahsetti. Yetişkinlere okuma yazma öğretmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade eden Uçar: "Öğrencim çok azimli, her gün büyük bir heyecanla sınıfa geliyor. Kitabını açıp dersine odaklanması beni çok mutlu ediyor. Hiç devamsızlık yapmıyor. Bir yetişkinin bu değişimine şahitlik etmek benim için büyük bir şans. Okuma yazma bilmeyen herkesi buraya bekliyoruz; sakın çekinmesinler, bu duyguyu tatmak çok özel" çağrısında bulundu.