Arancini tarifi: Yiyenin bir daha vazgeçemediği İtalyan lezzeti

Arancini tarifi: Yiyenin bir daha vazgeçemediği İtalyan lezzeti

Dışı çıtır içi ise adeta bir peynir şelalesi olan bu efsane lezzetle tanışmaya hazır mısınız? Restoranlarda aranan o meşhur tabağı evde yapmanın bu kadar kolay olduğuna kimse inanmayacak, tadına bakanlar tarifini almak için sıraya girecek!

Giriş Tarihi: 16.04.2026 09:15
ABONE OL
Pirinç Tabanı İçin:

  • 2 su bardağı Arborio (Risotto) pirinci (Lapa kıvamını en iyi bu verir)
  • 1 litre sıcak tavuk veya sebze suyu
  • 1 adet küçük boy kuru soğan (Yemeklik, çok ince doğranmış)
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan (Yoksa eski kaşar da harika olur)

İç Harcı İçin:

  • 150g mozzarella peyniri (Küçük küpler halinde doğranmış)
  • İsteğe bağlı: Bezelyeli ve kıymalı yoğun bir sos da ekleyebilirsin.
  • Dış Kaplama (Pane) İçin:
  • 2 adet yumurta (Çırpılmış)
  • 1 su bardağı un
  • 2 su bardağı galeta unu (Daha çıtır olması için Panko tercih edebilirsin)

Kızartmak için bol sıvı yağ

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

  • Soğanları Öldürün: Tereyağında soğanları şeffaflaşana kadar soteleyin. Pirinci ekleyip 1-2 dakika çevirin.
  • Sıvıyı Yedirin: Sıcak suyu kepçe kepçe ekleyin. Pirinç suyu çektikçe yenisini ekleyerek nişastasını salıp yumuşayana kadar pişirin.
  • Tatlandırın ve Soğutun: Pişen pirince peyniri ekleyip karıştırın. Pirinci geniş bir tepsiye yayın ve tamamen soğuması için bekleyin (Şekil alması için bu çok önemli).
  • İçini Doldurun: Avucunuza bir parça pirinç alıp ortasını çukurlaştırın, içine peynir küpünü koyun ve sıkıca kapatıp portakal gibi yuvarlayın.
  • Paneleyin: Hazırladığınız topları sırasıyla; önce una, sonra yumurtaya, en son galeta ununa bulayın.
  • Kızartın: Derin ve kızgın yağda dışı altın sarısı olup içindeki peynir eriyene kadar kızartın.

PÜF NOKTALARI

  • Pirinci bir gece önceden kalan pilavla yapacaksanız, içine biraz daha peynir ve bir yumurta akı ekleyerek yapışkanlığını artırabilirsiniz.
  • Peynirin dışarı taşmaması için topları yaparken hiç boşluk kalmadığından emin olun.

SON DAKİKA