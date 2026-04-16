Arancini tarifi: Yiyenin bir daha vazgeçemediği İtalyan lezzeti

Pirinç Tabanı İçin:
- 2 su bardağı Arborio (Risotto) pirinci (Lapa kıvamını en iyi bu verir)
- 1 litre sıcak tavuk veya sebze suyu
- 1 adet küçük boy kuru soğan (Yemeklik, çok ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan (Yoksa eski kaşar da harika olur)
İç Harcı İçin:
- 150g mozzarella peyniri (Küçük küpler halinde doğranmış)
- İsteğe bağlı: Bezelyeli ve kıymalı yoğun bir sos da ekleyebilirsin.
- Dış Kaplama (Pane) İçin:
- 2 adet yumurta (Çırpılmış)
- 1 su bardağı un
- 2 su bardağı galeta unu (Daha çıtır olması için Panko tercih edebilirsin)
Kızartmak için bol sıvı yağ
ADIM ADIM HAZIRLANIŞI
- Soğanları Öldürün: Tereyağında soğanları şeffaflaşana kadar soteleyin. Pirinci ekleyip 1-2 dakika çevirin.
- Sıvıyı Yedirin: Sıcak suyu kepçe kepçe ekleyin. Pirinç suyu çektikçe yenisini ekleyerek nişastasını salıp yumuşayana kadar pişirin.
- Tatlandırın ve Soğutun: Pişen pirince peyniri ekleyip karıştırın. Pirinci geniş bir tepsiye yayın ve tamamen soğuması için bekleyin (Şekil alması için bu çok önemli).
- İçini Doldurun: Avucunuza bir parça pirinç alıp ortasını çukurlaştırın, içine peynir küpünü koyun ve sıkıca kapatıp portakal gibi yuvarlayın.
- Paneleyin: Hazırladığınız topları sırasıyla; önce una, sonra yumurtaya, en son galeta ununa bulayın.
- Kızartın: Derin ve kızgın yağda dışı altın sarısı olup içindeki peynir eriyene kadar kızartın.
PÜF NOKTALARI
- Pirinci bir gece önceden kalan pilavla yapacaksanız, içine biraz daha peynir ve bir yumurta akı ekleyerek yapışkanlığını artırabilirsiniz.
- Peynirin dışarı taşmaması için topları yaparken hiç boşluk kalmadığından emin olun.