Beyoğlu’nda akılalmaz olay! Telefonunu çaldılar, şikayetini geri çek deyip dövdüler!

Olay, 13 Haziran Pazar günü Beyoğlu Kulaksız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.'nin cep telefonu çalındı.
Olayın ardından M.Y., polise giderek, cep telefonun çalındığına ilişkin şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, M.Y.'nin cep telefonunun İ.A., tarafından çalındığını tespit etti.
Hırsızlık şüpheli İ.A.'nın U.U, E.S, H.A. ve M.T. isimli arkadaşları, önceki gün M.Y.'nin yanına giderek, şikâyetçi olduğu için önce dövdüler ardından şikâyetini geri çekmesi için zorla taksiye bindirip, polis merkezine götürmek istedi.
İstanbul’da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar
Gözaltına alınan şüphelilerden U.U, E.S. ve H.A. isimli kişiler hakkında polis merkezinde tamamlanan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. M.T. ve İ.A. ise "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan tutuklandı.