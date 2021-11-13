Video Yaşam İstanbul’da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar
İstanbul’da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar

İstanbul’da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar

13.11.2021 | 16:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kanser tedavisi gören Ünlü şarkıcı Şimal’den duygusal paylaşım! Nişanlısı Necati Arıcı... 00:44
Kanser tedavisi gören Ünlü şarkıcı Şimal'den duygusal paylaşım! Nişanlısı Necati Arıcı... 13.11.2021 | 16:35
İstanbul’da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar 02:28
İstanbul’da taksiyle adam kaçırma kamerada: Şikayetinden vazgeçirmek için dövüp kaçırdılar 13.11.2021 | 16:01
TEM’de kaza: 3 yaralı 01:46
TEM’de kaza: 3 yaralı 13.11.2021 | 11:39
İstanbul Havalimanı’nda transit kargo paketlerinden hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı 01:01
İstanbul Havalimanı'nda transit kargo paketlerinden hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı 13.11.2021 | 12:10
İstanbul Eyüpsultan’da İETT otobüsü arıza yaptı, trafik felç oldu 00:52
İstanbul Eyüpsultan'da İETT otobüsü arıza yaptı, trafik felç oldu 13.11.2021 | 12:10
SON DAKİKA: Instagram fenomeni Simge Barankoğlu neden tutuklandı? Yeşim Aydın’da... 00:15
SON DAKİKA: Instagram fenomeni Simge Barankoğlu neden tutuklandı? Yeşim Aydın'da... 13.11.2021 | 12:01
SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla öldürülen Mimar Başak Cengiz’in son mesajları ortaya çıktı! 00:11
SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla öldürülen Mimar Başak Cengiz'in son mesajları ortaya çıktı! 13.11.2021 | 11:41
Diyarbakır’da 17 yaşındaki gencin ölümünde 9 tutuklama! 05:42
Diyarbakır'da 17 yaşındaki gencin ölümünde 9 tutuklama! 13.11.2021 | 11:33
Ankara’da otobüs durağındaki cinayetin sebebi kan davası çıktı 00:37
Ankara'da otobüs durağındaki cinayetin sebebi kan davası çıktı 13.11.2021 | 11:17
Kesikbaş cinayetinde müebbet almıştı! 18 yıl sonra yakalandı 00:19
Kesikbaş cinayetinde müebbet almıştı! 18 yıl sonra yakalandı 13.11.2021 | 11:13
SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in nişanlısından yürek yakan açıklama 06:45
SON DAKİKA: Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından yürek yakan açıklama 13.11.2021 | 10:33
İETT otobüslerini kaymakama şikayet etti 02:01
İETT otobüslerini kaymakama şikayet etti 13.11.2021 | 09:46
Antalya’da kuyumcu çalışanının öldürüldüğü silahlı soygunun yeni görüntüleri ortaya çıktı 04:17
Antalya'da kuyumcu çalışanının öldürüldüğü silahlı soygunun yeni görüntüleri ortaya çıktı 13.11.2021 | 09:36
Diyarbakır’da husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! 1’i ağır, 4 yaralı 01:26
Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! 1’i ağır, 4 yaralı 13.11.2021 | 09:22
Lüks villaların inşaatlarını soyan hırsızlara suçüstü! 00:57
Lüks villaların inşaatlarını soyan hırsızlara suçüstü! 13.11.2021 | 09:09
Benzin istasyonundan aküleri çaldı! Taksiye binerek kaçtı! 00:22
Benzin istasyonundan aküleri çaldı! Taksiye binerek kaçtı! 13.11.2021 | 09:10
Uygulama noktasından kaçan kamyonun kasasında 91 düzensiz göçmen yakalandı | Video 01:15
Uygulama noktasından kaçan kamyonun kasasında 91 düzensiz göçmen yakalandı | Video 12.11.2021 | 16:38
Bitlis’te 91 düzensiz göçmen yakalandı 01:15
Bitlis’te 91 düzensiz göçmen yakalandı 12.11.2021 | 16:37
Kıskandığı sevgilisini öldürüp kuyuya attı | Video 02:07
Kıskandığı sevgilisini öldürüp kuyuya attı | Video 12.11.2021 | 16:20
Son dakika! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Başak Cengiz’i öldürmeden önce kılıçla yarım saat sokakta dolaşmış | Video 00:40
Son dakika! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Başak Cengiz'i öldürmeden önce kılıçla yarım saat sokakta dolaşmış | Video 12.11.2021 | 16:19

İstanbul Beyoğlu’nda cep telefonunu çalan hırsızı polise şikayet eden genç, şikayetinden vazgeçmesi için hırsızın arkadaşları tarafından önce darp edildi ardından da zorla taksiye bindirilip kaçırıldı. Olay anı kameralara yansırken, Beyoğlu polisi tarafından kıskıvrak yakalanan 5 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Beyoğlu Kulaksız'da meydana gelen olayda Mahmut Y.'nin cep telefonu iddiaya göre, kendisinin de tanıdığı İmam A. tarafından çalındı. Telefonunun çalındığını anlayan Mahmut Y., emniyete giderek İmam A. hakkında şikayette bulundu. Şikayetten 2 gün sonra Mahmut Y. semtteki bir sokak üzerinde arkadaşlarıyla yürüdüğü esnada İmam A.'nın arkadaşları ticari taksi ile yanlarından geçti.


Şikayetten vazgeçirmek için darp edip taksiyle kaçırdılar
Mahmut Y.'yi gören İmam A.'nın arkadaşları araçtan inerek önce şikayetinden vazgeçmesi için genci ikna etmeye çalıştı. Gencin şikayetten vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine şahıslar, Mahmut Y.'yi önce darp etti ardından zorla taksiye bindirerek kaçırdı. Araç içerisinde de darp edilen Mahmut Y.'nin kaçırılması üzerine arkadaşları polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gencin kaçırıldığı sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.


Beyoğlu polisi kaçıranları yakalayıp genci kurtardı
Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, olaya karışan şahısların Uğur U., Eyüp H., Hüseyin A. ve Murat T. olduğunu tespit etti. Kent genelinde arama yapan polis ekipleri, şahısların kaçırdıkları Mahmut Y. ile birlikte Taksim Sadri Alışık Sokak içerisinde olduğunu tespit etti. Mahmut Y.'nin tedirgin olduğunu gören ekipler, şahısların kimliklerini kontrol ederek gözaltına aldı. Emniyette şikayetin den vazgeçmesi için kaçırıldığını söyleyen Mahmut Y., kendisini kaçıranlardan da şikayetçi oldu. Devam eden çalışmalarda ise Mahmut Y.'nin telefonunu çalan İmam A. da yakalandı.


Genci kaçıran 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
Emniyete götürülen 5 şüpheli, ifadeleri alınarak sorgulandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İmam A. ve Murat T. "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Genci darp edip kaçırdıkları anlar kamerada
Beyoğlu'nda şikayetinden vazgeçmediği için önce darp edilen ve daha sonra da şahsın kaçırıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç arkadaşlarıyla yürüdüğü esnada 4 şahıs taksiden inerek üzerine yürüyor. Genci darbeden şahıslar ardından araca bindiriyor. Gencin arkadaşlarının tepki göstermesi üzerine şahıslardan biri aşağıya inerek onlara saldırıyor. Şahıslar ardından taksiyle sokaktan ayrılıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA