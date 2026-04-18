Bu lezzeti tatmayanın baharı eksik kalır! Çağla cacığı tarifi

GEREKLİ MALZEMELER
- 250-300 gram taze çağla (çekirdekleri henüz sertleşmemiş olanlardan)
- 2 su bardağı süzme yoğurt (kıvam için süzme olması önemli!)
- 1-2 diş ezilmiş sarımsak
- Çeyrek demet taze dereotu (ince kıyılmış)
- 3-4 dal taze nane veya 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- Bir tutam tuz
- Üzeri için: Pul biber ve iri dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)
ADIM ADIM HAZIRLANIŞI
- Hazırlık: Çağlaların saplarını ayıklayın ve üzerindeki tüylerden arınması için bol suyla iyice yıkayın. Eğer tüyleri çok fazlaysa hafifçe bir bezle ovarak temizleyebilirsiniz.
- Doğrama: Çağlaları minik küpler halinde doğrayın. İsterseniz rendenin iri tarafıyla rendeleyebilirsiniz ama o kendine has "kıtır" dokuyu hissetmek için bıçakla küçük küçük doğramak her zaman daha iyi sonuç verir.
- Yoğurt Karışımı: Geniş bir kapta süzme yoğurdu, ezilmiş sarımsağı ve tuzu pürüzsüz olana kadar çırpın. Eğer kıvamı çok koyu gelirse çok az soğuk su ekleyerek açabilirsiniz.
- Birleştirme: Doğradığınız çağlaları, ince kıyılmış dereotunu ve naneyi yoğurtlu karışıma ekleyip nazikçe karıştırın.
- Servis: Cacığı servis kasesine alın. Üzerine bolca sızma zeytinyağı gezdirin. Görselliği ve lezzeti artırmak için pul biber ve ceviz parçalarıyla son dokunuşu yapın.
Püf Noktası: Çağla cacığının lezzeti bekledikçe oturur. Servis etmeden önce buzdolabında yaklaşık 15-20 dakika dinlendirirseniz aromaların nasıl birbirine geçtiğine inanamayacaksınız!