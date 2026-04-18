Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri

Bu lezzeti tatmayanın baharı eksik kalır! Çağla cacığı tarifi

Herkesin peşinden koştuğu, tadına bakanın tarifini sormadan sofradan kalkmadığı o efsane lezzet sonunda ortaya çıktı! Sadece birkaç hafta süren bu doğa mucizesini kaçırırsanız, tam bir yıl boyunca pişmanlık içinde beklemek zorunda kalabilirsiniz. İşte gurmelerin bile sır gibi sakladığı, ferahlığın kitabını yeniden yazan ve sofralarınızı bir anda seviye atlatacak o inanılmaz tarif...

Giriş Tarihi: 18.04.2026 10:25
ABONE OL
BU LEZZETİ TATMAYANIN BAHARI EKSİK KALIR! ÇAĞLA CACIĞI TARİFİ

GEREKLİ MALZEMELER

  • 250-300 gram taze çağla (çekirdekleri henüz sertleşmemiş olanlardan)
  • 2 su bardağı süzme yoğurt (kıvam için süzme olması önemli!)
  • 1-2 diş ezilmiş sarımsak
  • Çeyrek demet taze dereotu (ince kıyılmış)
  • 3-4 dal taze nane veya 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • Bir tutam tuz
  • Üzeri için: Pul biber ve iri dövülmüş ceviz (isteğe bağlı)

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

  • Hazırlık: Çağlaların saplarını ayıklayın ve üzerindeki tüylerden arınması için bol suyla iyice yıkayın. Eğer tüyleri çok fazlaysa hafifçe bir bezle ovarak temizleyebilirsiniz.
  • Doğrama: Çağlaları minik küpler halinde doğrayın. İsterseniz rendenin iri tarafıyla rendeleyebilirsiniz ama o kendine has "kıtır" dokuyu hissetmek için bıçakla küçük küçük doğramak her zaman daha iyi sonuç verir.
  • Yoğurt Karışımı: Geniş bir kapta süzme yoğurdu, ezilmiş sarımsağı ve tuzu pürüzsüz olana kadar çırpın. Eğer kıvamı çok koyu gelirse çok az soğuk su ekleyerek açabilirsiniz.
  • Birleştirme: Doğradığınız çağlaları, ince kıyılmış dereotunu ve naneyi yoğurtlu karışıma ekleyip nazikçe karıştırın.
  • Servis: Cacığı servis kasesine alın. Üzerine bolca sızma zeytinyağı gezdirin. Görselliği ve lezzeti artırmak için pul biber ve ceviz parçalarıyla son dokunuşu yapın.

Püf Noktası: Çağla cacığının lezzeti bekledikçe oturur. Servis etmeden önce buzdolabında yaklaşık 15-20 dakika dinlendirirseniz aromaların nasıl birbirine geçtiğine inanamayacaksınız!

SON DAKİKA