Burrata ve şeker bezelyeli bahar makarnası tarifi: Lezzetiyle mest edecek!
Baharın o taze, "yeniden doğuş" hissini tabağınıza taşımaya hazır mısınız? Çıtır şeker bezelyelerin canlılığı ile burrata peynirinin o ipeksi, şımartıcı dokusunu birleştiren bu makarna, sofranızda adeta bir bahçe ferahlığı yaratacak; hem pratik hem de gurme bir dokunuş arayanlar için gerçek bir lezzet şöleni sunuyor.
Giriş Tarihi: 17.04.2026 08:47
ABONE OL
MALZEMELER
Ana Bileşenler:
Makarna: 300-400g (Fusilli, Gemelli veya Campanelle gibi sosu iyi tutan bir tür).
Şeker Bezelye: 200g (Uçları temizlenmiş).
Burrata Peyniri: 1 veya 2 adet (Oda sıcaklığında).
Çam Fıstığı (Dolmalık Fıstık): 2 yemek kaşığı (Kavrulmuş).
Kırmızı Soğan: Yarım adet (Çok ince piyazlık doğranmış).
Taze Fesleğen: Bir avuç dolusu.
Limon Kabuğu Rendesi: 1 adet limonun kabuğu.
Sos İçin:
Zeytinyağı: 4-5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı.
Limon Suyu: Yarım limonun suyu.
Sarımsak: 1 diş (Ezilmiş).
Tuz & Taze Çekilmiş Karabiber.
İsteğe bağlı: 1 tatlı kaşığı Dijon hardalı (Sosu bağlamak için).
HAZIRLANIŞI
Makarnayı Haşlayın: Makarnayı bol tuzlu suda, paketin üzerindeki süreden 1-2 dakika daha az (al dente) haşlayın. Makarnayı süzmeden önce haşlama suyundan bir küçük kepçe kenara ayırın.
Bezelyeleri Hazırlayın: Makarnanın pişmesine son 2 dakika kala, temizlediğiniz şeker bezelyeleri de aynı tencereye atın. Bezelyeler parlak bir yeşil renk alıp hafifçe yumuşadığında makarnayla birlikte süzün.
Fıstıkları Kavurun: Küçük bir tavada çam fıstıklarını orta ateşte, renkleri hafif dönene ve kokusu çıkana kadar kuru şekilde kavurun. Dikkat, çok çabuk yanabilirler!
Sosu Hazırlayın: Küçük bir kapta zeytinyağı, limon suyu, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi (varsa hardalı) iyice çırpın.
Birleştirme: Büyük bir servis tabağına veya kaseye makarnayı, şeker bezelyeleri ve ince kıyılmış kırmızı soğanları alın. Hazırladığınız sosu üzerine dökün. Eğer çok kuru gelirse ayırdığınız makarna suyundan azar azar ekleyerek karıştırın.
Son Dokunuş (Görseldeki Gibi):
Karışımı geniş bir servis tabağına yayın.
Üzerine Burrata peynirini elinizle parçalayarak veya bütün olarak ortasına yerleştirin (fotoğraftaki gibi parça parça dağıtmak daha iştah açıcı durur).
Üzerine kavrulmuş çam fıstıklarını, taze fesleğen yapraklarını ve limon kabuğu rendesini serpiştirin.
En son üzerine bir tur daha sızma zeytinyağı ve taze karabiber gezdirerek servis yapın.
PÜF NOKTALARI
Renkleri Korumak: Bezelyeleri haşladıktan hemen sonra çok soğuk sudan (şoklama) geçirirseniz fotoğraftaki o canlı yeşil rengi daha iyi korursunuz.
Peynir: Eğer Burrata bulamazsanız, taze manda mozzarellası da harika bir alternatif olur.
Çıtır Tatlar: Eğer elinizde varsa, kuşkonmaz parçaları da bu tarife çok yakışacaktır.