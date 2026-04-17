Burrata ve şeker bezelyeli bahar makarnası tarifi: Lezzetiyle mest edecek!

Baharın o taze, "yeniden doğuş" hissini tabağınıza taşımaya hazır mısınız? Çıtır şeker bezelyelerin canlılığı ile burrata peynirinin o ipeksi, şımartıcı dokusunu birleştiren bu makarna, sofranızda adeta bir bahçe ferahlığı yaratacak; hem pratik hem de gurme bir dokunuş arayanlar için gerçek bir lezzet şöleni sunuyor.

Giriş Tarihi: 17.04.2026 08:47
MALZEMELER

Ana Bileşenler:

  • Makarna: 300-400g (Fusilli, Gemelli veya Campanelle gibi sosu iyi tutan bir tür).
  • Şeker Bezelye: 200g (Uçları temizlenmiş).
  • Burrata Peyniri: 1 veya 2 adet (Oda sıcaklığında).
  • Çam Fıstığı (Dolmalık Fıstık): 2 yemek kaşığı (Kavrulmuş).
  • Kırmızı Soğan: Yarım adet (Çok ince piyazlık doğranmış).
  • Taze Fesleğen: Bir avuç dolusu.
  • Limon Kabuğu Rendesi: 1 adet limonun kabuğu.

Sos İçin:

  • Zeytinyağı: 4-5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı.
  • Limon Suyu: Yarım limonun suyu.
  • Sarımsak: 1 diş (Ezilmiş).
  • Tuz & Taze Çekilmiş Karabiber.
  • İsteğe bağlı: 1 tatlı kaşığı Dijon hardalı (Sosu bağlamak için).

HAZIRLANIŞI

  • Makarnayı Haşlayın: Makarnayı bol tuzlu suda, paketin üzerindeki süreden 1-2 dakika daha az (al dente) haşlayın. Makarnayı süzmeden önce haşlama suyundan bir küçük kepçe kenara ayırın.
  • Bezelyeleri Hazırlayın: Makarnanın pişmesine son 2 dakika kala, temizlediğiniz şeker bezelyeleri de aynı tencereye atın. Bezelyeler parlak bir yeşil renk alıp hafifçe yumuşadığında makarnayla birlikte süzün.
  • Fıstıkları Kavurun: Küçük bir tavada çam fıstıklarını orta ateşte, renkleri hafif dönene ve kokusu çıkana kadar kuru şekilde kavurun. Dikkat, çok çabuk yanabilirler!
  • Sosu Hazırlayın: Küçük bir kapta zeytinyağı, limon suyu, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi (varsa hardalı) iyice çırpın.
  • Birleştirme: Büyük bir servis tabağına veya kaseye makarnayı, şeker bezelyeleri ve ince kıyılmış kırmızı soğanları alın. Hazırladığınız sosu üzerine dökün. Eğer çok kuru gelirse ayırdığınız makarna suyundan azar azar ekleyerek karıştırın.
  • Son Dokunuş (Görseldeki Gibi):
  • Karışımı geniş bir servis tabağına yayın.
  • Üzerine Burrata peynirini elinizle parçalayarak veya bütün olarak ortasına yerleştirin (fotoğraftaki gibi parça parça dağıtmak daha iştah açıcı durur).
  • Üzerine kavrulmuş çam fıstıklarını, taze fesleğen yapraklarını ve limon kabuğu rendesini serpiştirin.
  • En son üzerine bir tur daha sızma zeytinyağı ve taze karabiber gezdirerek servis yapın.

PÜF NOKTALARI

  • Renkleri Korumak: Bezelyeleri haşladıktan hemen sonra çok soğuk sudan (şoklama) geçirirseniz fotoğraftaki o canlı yeşil rengi daha iyi korursunuz.
  • Peynir: Eğer Burrata bulamazsanız, taze manda mozzarellası da harika bir alternatif olur.
  • Çıtır Tatlar: Eğer elinizde varsa, kuşkonmaz parçaları da bu tarife çok yakışacaktır.

