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Bursa'da kömür madeninde göçük! 1 işçi toprak altında kalarak can verdi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir kömür madeninde göçük meydana geldi. Olayda 44 yaşındaki patlatma sorumlusu Murat Özdoğan, toprak altında kalarak hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 11.01.2025 17:45 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 18:44
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BURSA’DA KÖMÜR MADENİNDE GÖÇÜK! 1 İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Gümüşler Mahallesi'ndeki kömür madeni sahasında, madenin patlatma sorumlusu Murat Özdoğan (44) tarafından patlatma işlemi yapıldı. Patlatmanın ardından işlemi gerçekleştirdiği alana giden Özdoğan, bu sırada kaya parçalarından oluşan yığının kaymasıyla bunların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Murat Özdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özdoğan'ın cesedinin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi. Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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