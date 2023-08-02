Bursa’daki yangının sebebi ortaya çıktı! 10 fabrika yanmıştı!

Bölgedeki hasar tespiti için soğutma çalışmalarının bitmesi beklenirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önce deprem ve sel felaketlerinde uyguladığımız KOSGEB Acil Destek Kredisi'ni, İnegöl'de yaşanan yangından etkilenen işletmelerimiz için de devreye alacağız. Sanayicilerimize ve çalışanlarımıza geçmiş olsun. Allah, ülkemizi her türlü afetten korusun" dedi.