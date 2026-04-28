Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak! Haşhaşlı çörek tarifi

Geleneksel mutfağımızın en iştah açıcı hamur işlerinden biri olan haşhaşlı çörek, kat kat ayrılan dokusu ve damakta bıraktığı o eşsiz aromasıyla çay saatlerinin vazgeçilmezidir. Görseldeki o tam kıvamında kızarmış, nefis burgulu görünümü evinizde yakalamak için ihtiyacınız olan tüm detayları bu tarifte bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.04.2026 10:50
ABONE OL
ÇAY SAATLERİNİZİN VAZGEÇİLMEZİ OLACAK! HAŞHAŞLI ÇÖREK TARİFİ

Malzeme Listesi

Hamuru İçin:

  • 1 su bardağı ılık süt

  • 1 su bardağı ılık su

  • 1 paket kuru maya (veya yarım paket yaş maya)

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • Aldığı kadar un (yaklaşık 5 - 5,5 su bardağı)

İç Harcı İçin:

  • 250 gram sarı haşhaş ezmesi

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • Yarım su bardağı toz şeker (Eğer tatlı sevmiyorsanız şeker yerine dövülmüş ceviz içi de ekleyebilirsiniz.)

Üzeri İçin:

  • 1 adet yumurta sarısı

  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ (Daha parlak görünmesi için)

Adım Adım Hazırlanışı

  1. Ön Maya İşlemi: Yoğurma kabına ılık süt, ılık su, maya ve şekeri alıp karıştırın. Mayanın aktifleşmesi için 5-10 dakika bekleyin.

  2. Hamuru Yoğurma: İçine sıvı yağı ve tuzu ekleyin. Unu kontrollü bir şekilde azar azar dökerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.

  3. Mayalandırma: Hamurun üzerini bir bezle örtüp, oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat boyunca iki katına çıkana kadar dinlendirin.

  4. Harcı Hazırlama: Bir kasede haşhaş ezmesi, sıvı yağ ve şekeri iyice karıştırarak sürülebilir bir kıvama getirin.

  5. Şekil Verme: Mayalanan hamuru 4 eşit bezeye bölün. Her bezeyi merdane yardımıyla dikdörtgen formda açın.

  6. Katlama: Açtığınız hamurun üzerine haşhaşlı harçtan sürün. Görseldeki gibi şeritler halinde kesin, her şeridi kendi etrafında burarak rulo yapın veya rulo yaptıktan sonra dilimleyin.

  7. Tepsi Mayası: Çörekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Tepside de 15-20 dakika kadar bekletmek, o görseldeki puf puf dokuyu sağlar.

  8. Pişirme: Üzerine yumurta sarısı ve yağ karışımını sürün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzerleri güzelce kızarana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
SON DAKİKA