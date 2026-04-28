Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak! Haşhaşlı çörek tarifi

Hamuru İçin:
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı ılık su
1 paket kuru maya (veya yarım paket yaş maya)
2 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay bardağı sıvı yağ
Aldığı kadar un (yaklaşık 5 - 5,5 su bardağı)
İç Harcı İçin:
250 gram sarı haşhaş ezmesi
1 çay bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı toz şeker (Eğer tatlı sevmiyorsanız şeker yerine dövülmüş ceviz içi de ekleyebilirsiniz.)
Üzeri İçin:
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı sıvı yağ (Daha parlak görünmesi için)
Ön Maya İşlemi: Yoğurma kabına ılık süt, ılık su, maya ve şekeri alıp karıştırın. Mayanın aktifleşmesi için 5-10 dakika bekleyin.
Hamuru Yoğurma: İçine sıvı yağı ve tuzu ekleyin. Unu kontrollü bir şekilde azar azar dökerek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Mayalandırma: Hamurun üzerini bir bezle örtüp, oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat boyunca iki katına çıkana kadar dinlendirin.
Harcı Hazırlama: Bir kasede haşhaş ezmesi, sıvı yağ ve şekeri iyice karıştırarak sürülebilir bir kıvama getirin.
Şekil Verme: Mayalanan hamuru 4 eşit bezeye bölün. Her bezeyi merdane yardımıyla dikdörtgen formda açın.
Katlama: Açtığınız hamurun üzerine haşhaşlı harçtan sürün. Görseldeki gibi şeritler halinde kesin, her şeridi kendi etrafında burarak rulo yapın veya rulo yaptıktan sonra dilimleyin.
Tepsi Mayası: Çörekleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Tepside de 15-20 dakika kadar bekletmek, o görseldeki puf puf dokuyu sağlar.
Pişirme: Üzerine yumurta sarısı ve yağ karışımını sürün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzerleri güzelce kızarana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.