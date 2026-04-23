Çindirgiş tarifi! Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor

Hamuru İçin:
500 gram un
2 – 2,5 su bardağı su (kontrollü ekleyin)
1 tatlı kaşığı tuz
Tavuk Hazırlığı:
300 gram tavuk göğsü
Haşlamak için yeterli miktarda su
Sosu İçin:
3 diş sarımsak (ezilmiş)
3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı domates/biber salçası
1 tatlı kaşığı nane
1 çay kaşığı karabiber
Yarım tatlı kaşığı sumak
Tavukları Hazırlayın: Tavuk göğsünü bol suda yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan tavukları sudan çıkarıp soğumaya bırakın ve ardından elinizle ince ince didikleyin. Önemli: Tavuk suyunu sakın dökmeyin, hamurları burada pişireceğiz!
Hamuru Yoğurun: Derin bir kapta un, tuz ve suyu birleştirin. Ele yapışmayan ancak yumuşak bir dokuda olan hamurunuzu güzelce yoğurun ve üzerine bir bez örterek kısa bir süre dinlendirin.
Şekil Verme: Dinlenen hamurdan bezeler yapıp ince şeritler halinde kesin. Bu şeritleri küçük parçalara bölün. Geleneksel yöntemle; üç parmağınızla hamur parçasının üzerine bastırıp kendinize doğru çekerek o meşhur çukur şeklini verin.
Pişirme: Hazırladığınız hamurları, ayırdığınız tavuk suyunda (gerekirse biraz daha sıcak su ve tuz ekleyerek) yumuşayana kadar haşlayın. Pişen hamurları süzerek geniş bir servis tabağına alın.
Sosu Hazırlayın: Küçük bir tavada zeytinyağını ısıtın. Ezilmiş sarımsakları kokusu çıkana kadar kavurup salçayı ekleyin. Baharatları (nane, karabiber, sumak) ilave edin. Sosun kıvamını açmak için hamurların haşlama suyundan bir kepçe ekleyip bir taşım kaynatın.
Birleştirme: Servis tabağındaki sıcak hamurların üzerine didiklediğiniz tavukları eşitçe yayın. Son dokunuş olarak hazırladığınız mis kokulu sarımsaklı sosu her yere gelecek şekilde gezdirin.
Altın İpucu: Hamurları sade su yerine tavuk suyunda haşlamak, yemeğin lezzetini iki katına çıkarır. Yanında buz gibi bir ayranla servis etmenizi öneririm!