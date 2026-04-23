Çindirgiş tarifi! Bir yiyen bir daha vazgeçemiyor

Hamuru İçin:

Tavuk Hazırlığı:

Sosu İçin:

Tavukları Hazırlayın: Tavuk göğsünü bol suda yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan tavukları sudan çıkarıp soğumaya bırakın ve ardından elinizle ince ince didikleyin. Önemli: Tavuk suyunu sakın dökmeyin, hamurları burada pişireceğiz!

Hamuru Yoğurun: Derin bir kapta un, tuz ve suyu birleştirin. Ele yapışmayan ancak yumuşak bir dokuda olan hamurunuzu güzelce yoğurun ve üzerine bir bez örterek kısa bir süre dinlendirin.

Şekil Verme: Dinlenen hamurdan bezeler yapıp ince şeritler halinde kesin. Bu şeritleri küçük parçalara bölün. Geleneksel yöntemle; üç parmağınızla hamur parçasının üzerine bastırıp kendinize doğru çekerek o meşhur çukur şeklini verin.

Pişirme: Hazırladığınız hamurları, ayırdığınız tavuk suyunda (gerekirse biraz daha sıcak su ve tuz ekleyerek) yumuşayana kadar haşlayın. Pişen hamurları süzerek geniş bir servis tabağına alın.

Sosu Hazırlayın: Küçük bir tavada zeytinyağını ısıtın. Ezilmiş sarımsakları kokusu çıkana kadar kavurup salçayı ekleyin. Baharatları (nane, karabiber, sumak) ilave edin. Sosun kıvamını açmak için hamurların haşlama suyundan bir kepçe ekleyip bir taşım kaynatın.