Ekşili sarımsaklı tavuk çorbası tarifi: Hem lezzet hem şifa kaynağı

Malzemeler

Haşlama İçin

2 adet tavuk but (veya göğüs), 1 adet kuru soğan, 1 adet havuç

Terbiyesi İçin

1 su bardağı yoğurt, 1 yumurta sarısı, yarım limonun suyu, 2 yemek kaşığı un

Lezzet Sırrı

3-4 diş ezilmiş sarımsak, 1 yemek kaşığı sirke (isteğe bağlı)

Üzeri İçin

Tereyağı, pul biber, kuru nane

Adım Adım Hazırlanışı

Tavuğu Hazırlayın: Tavukları soğan ve havuçla birlikte (lezzet vermesi için) iyice haşlayın. Haşlanan tavukları sudan çıkarıp ince ince didin. Haşlama suyunu süzerek bir kenara ayırın.

Suyu Kaynatın: Yaklaşık 5-6 su bardağı tavuk suyunu tencereye alın ve kaynamaya bırakın. İçine didilmiş tavukları ekleyin.

Terbiyeyi Hazırlayın: Bir kasede yoğurt, yumurta sarısı, un ve limon suyunu hiç topak kalmayacak şekilde çırpın.

Ilıştırma (Önemli Adım): Kaynayan tavuk suyundan bir kepçe alıp yoğurtlu karışıma yavaşça ekleyin ve hızlıca karıştırın. Bu, yoğurdun kesilmesini önler.

Birleştirin: Ilınan terbiyeyi tencereye yavaş yavaş dökün ve karıştırmaya devam edin.

Sarımsak ve Final: Çorba kaynamaya başlayınca ezilmiş sarımsakları ve tuzu ekleyin. 5 dakika daha kısık ateşte pişirip ocaktan alın.

Püf Noktaları & Sunum

Görseldeki gibi sunum: Küçük bir tavada tereyağını kızdırın. Görseldeki gibi bir hat oluşturacak şekilde kuru nane ve pul biberi çorbanın üzerine gezdirin.

Ekstra Şifa: Eğer daha keskin bir tat isterseniz servis esnasında tabağınıza bir tatlı kaşığı üzüm sirkesi ilave edebilirsiniz.

Not: Çorbanızın kıvamı çok koyu olursa, biraz sıcak su ekleyerek açabilirsiniz.