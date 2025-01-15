Eski eşine ve yanındaki kişiye pusu kurup öldüren cani için istenen ceza belli oldu!

İDDİANAME, 8'İNCİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NCE KABUL EDİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanıklar Adem M. ile kardeşleri Abdullah ve Mahmut M. hakkında hazırlanan iddianame, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, maktul Sevda Meşe ile sanık Adem Meşe'nin yaklaşık 10 yıl evli kaldıkları ve bu evlilikten 4 çocuklarının bulunduğu belirtildi. Çiftin 1 Nisan 2024'te anlaşmalı boşandığı belirtilen iddianamede, "Boşanmanın gerçekleştiği gün adliye çıkışında Adem Meşe, ticari taksiyle boşandığı eski eşi Sevda Meşe ile birlikte yaşadığı Mehmet Sadıç'ın Bağlar ilçesindeki ikametine doğru gitmiştir. Ardından Mahmut, Abdullah ve yeğeni Bedirhan Meşe de aynı adrese gitmiştir. Tüm şüpheliler aynı araçta beklemiştir. İkametlerine doğru giden Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç'a şüpheliler Adem Meşe ve yeğeni Bedirhan Meşe, birden fazla kez ateş etmiştir. Abdullah ve Mahmut Meşe olay yerinde bulunan araçlarıyla Adem Meşe'yi alarak uzaklaşmıştır. Şüphelilerden Bedirhan Meşe de araca binmeden olay yerinden uzaklaşmıştır" denildi. Olaydan bir gün sonra tabancalarla güvenlik güçlerine teslim olan Adem Meşe ile yakalanan Abdullah ve Mahmut Meşe'nin tutuklandığı kaydedilen iddianamede, hakkında yakalama kararı çıkarılan Bedirhan Meşe'nin dosyasının ayrıldığı ifade edildi. İddianamede, Adem ve yeğeni Bedirhan Meşe'nin Sevda Meşe ve Mehmet Sadıç'ı tasarlayarak ve birlikte hareket ederek öldürdükleri, Mahmut ve Abdullah Meşe'nin de 'Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulundukları' kaydedildi.