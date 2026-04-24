Gaziantep'in hem lezzet hem şifa deposu! Pirpirim aşı tarifi

🍲 Malzemeler

3-4 yemek kaşığı sumak ekşisi (Alternatif olarak nar ekşisi veya limon suyu da kullanabilirsiniz)

Hazırlık: Semizotlarını (pirpirimleri) sirkeli suda güzelce yıkayın, kumundan arındırın ve kalın saplarıyla birlikte çok ufak olmayacak şekilde iri iri doğrayın. (Semizotunun sapları yemeğe hem lezzet hem kıvam verir, atmamaya özen gösterin).

Soğan ve Sarımsakları Kavurma: Geniş bir tencereye zeytinyağını alın. Yemeklik küp küp doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından ince kıyılmış veya ezilmiş sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar hafifçe çevirin.

Salça İlavesi: Domates ve biber salçalarını ekleyin. Salçanın çiğ kokusu çıkana kadar yaklaşık 2-3 dakika kavurun.

Su ve Bakliyatlar: Kavrulan salçanın üzerine sıcak suyu ekleyin. Su kaynamaya başladığında yıkanmış bulguru, önceden haşlanmış nohudu ve haşlanmış yeşil mercimeği tencereye ilave edin. Bulgurlar hafif yumuşayana kadar bu şekilde 10 dakika kadar pişirin.

Pirpirimlerin Eklenmesi: Bulgurlar şişmeye başladığında doğradığınız semizotlarını tencereye ilave edin. Semizotları çok çabuk eridiği için yemeğe en son aşamada katılır.

Tatlandırma: Yemeğin tuzu, pul biberi ve kuru nanesini ekleyin. Ardından yemeğin olmazsa olmazı sumak ekşisini ilave edin. (Eğer tane sumak kullanacaksanız, yarım çay bardağı sıcak suda sumağı 15 dakika bekletip süzdüğünüz suyunu yemeğe katabilirsiniz).

Son Pişirme: Semizotları yumuşayıp yemeğin suyu hafifçe özleşene kadar (yaklaşık 10-15 dakika) kısık ateşte pişirmeye devam edin.