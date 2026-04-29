Karidesli ve taze mozzarellalı linguine tarifi: Sofranıza renk ve lezzet katacak!

Makarna: Yarım paket Linguine.
Deniz Mahsulü: 250-300 gr temizlenmiş karides.
Sebzeler: 1 kase çeri domates (bir kısmı bütün, bir kısmı ikiye bölünmüş), 3-4 diş sarımsak.
Peynir & Yeşillik: 10-12 adet mini mozzarella topu, bolca taze fesleğen.
Sos İçin: 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası (veya yarım su bardağı domates püresi), pul biber, tuz, karabiber.
Makarnayı Haşlayın: Bol tuzlu suda linguineleri "al dente" (hafif diri) kalacak şekilde haşlayın. Püf Noktası: Makarnayı süzmeden önce bir su bardağı kadar haşlama suyundan kenara ayırın.
Sarımsak ve Karidesleri Soteleyin: Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. İnce kıyılmış sarımsakları ve pul biberi ekleyip kokusu çıkana kadar (yakmadan) çevirin. Ardından karidesleri ekleyip renkleri pembeleşene kadar soteleyin ve karidesleri bir tabağa alın (sertleşmemeleri için).
Domatesli Sosu Hazırlayın: Aynı tavaya domates salçasını ve çeri domatesleri ekleyin. Domatesler hafifçe sönüp sularını salana kadar soteleyin. Ayırdığınız makarna suyunu ekleyerek sosu bağlayın ve kıvam almasını sağlayın.
Birleştirme: Haşlanmış makarnaları ve kenara aldığınız karidesleri sosun içine atın. Tuz ve karabiberini ekleyip tüm malzemeler özleşene kadar 1-2 dakika karıştırın.
Görsel Dokunuş (Servis): Makarnayı tabağa aldıktan sonra üzerine görseldeki gibi:
Mini mozzarella toplarını yerleştirin (sıcağıyla hafifçe eriyecekler).
Bolca taze fesleğen yaprağı serpiştirin.
En üste birkaç bütün közlenmiş/sotelenmiş çeri domates ekleyerek renkleri canlandırın.