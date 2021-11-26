O il için korkutan deprem uyarısı! 70 artçı sarsıntı yaşanmıştı...

Son dakika haberi... Erzrum'da geçtiğimiz günlerde yaşanan 5.1 şiddettindeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar halka tedirginkliğe yol açmıştı. Öyle ki yaşanan artçı sarsıntıların sayısı 70'i geçmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özer de artçı sarsıntıların devam edip etmeyeceği konusunda önemli mesajlar verdi. Peki Erzurum'da yeni deprem bekleniyor mu?

DHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 26.11.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 13:09

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 19 Kasım'da 5.1, 22 Kasım'da ise 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özer, akademisyenlerle bölgede incelemelerde bulundu.



Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özer Başta Topçu Mahallesi olmak üzere yerleşim bölgelerini ve yerin dinamik özelliklerini belirlemek için çalışma yürüten Doç. Dr. Özer, teknik rapor hazırladı. Köprüköy depreminden sonra 70'e yakın artçı şok meydana geldiğini belirten Özer, "5.1 ve 4.7 büyüklüğündeki deprem birbirinin çok benzer karakterde, bölgedeki stres koşullarına uygun sıkışma tekniğine uygun bir karakterde fay çözümü vardı.

Bizim genel olarak gözlemlediğimiz husus mühendislik hizmeti almamış yapıların hasar gördüğüydü. Neticede 5.1 orta büyüklükteki bir deprem. Bu depremlerde deprem yönetmeliklerine uygun imal edilmiş yapıların hasar görmesi beklenmiyor. Bölgede ülkemiz bazında konuştuğumuz zaman Türkiye'mizde Kuzey Anadolu fay zonu, Doğu Anadolu fay zonu ve Ege açılma rejimi diye nitelendirilebilecek birçok aktif, tektonik zon var. Doğu Anadolu fay zonu ve Kuzey Anadolu fay zonu Karlıova'da birleşiyor. Karlıova bölgesi tüm deprem bilimciler için özel bir nokta. Bunun sebebi iki önemli büyük teknotin hattın birleşmesi. Erzurum da bu bölgeye kuş uçuşu 60 kilometre mesafede. Karlıova da etkin bir deprem bölgesi fakat Köprüköy depremi, Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay zonundan ayrı bir hatta meydana geldi. Karayazı fayının kuzeyinde bir noktada meydana geldi" diye konuştu.





Köprüköy depremiyle ilgili hazırladıkları raporun yayımlandığını, konuyla ilgili akademik platformlarda makale ve tebliğ bildirileri olacağını kaydeden Doç. Dr. Özer, "Genel itibarıyla gördüğümüz husus 5.1 orta büyüklükte bir deprem. 5.1 büyüklükteki depremin hasar yaratmamasını bekleriz çünkü oradaki asıl problem mühendislik hizmeti almamış, uygun imal edilmemiş yapılardan kaynaklandığını gözlemledik" dedi.