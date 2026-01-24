Öyle bir sos hazırladık ki... Bu "limonlu kek" ezberleri bozmaya geliyor!

MALZEMELER
Kek Hamuru İçin:
- 3 adet yumurta (oda sıcaklığında)
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı yoğurt
- yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 adet büyük limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu
- 2 yemek kaşığı mavi haşhaş (görseldeki o küçük noktalar için)
- 2,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Üzerindeki beyaz sır (glaze) için:
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 2-3 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
HAZIRLANIŞI
- Çırpma: Yumurta ve şekeri, rengi iyice açılıp krema kıvamına gelene kadar çırp. Ardından sıvı yağı, yoğurdu, limon suyunu ve limon kabuğu rendesini ekleyip kısa bir süre daha karıştır.
- Kuru Malzemeler: Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı eleyerek karışıma ekle. Spatula ile söndürmeden karıştır. En son mavi haşhaşları ekle.
- Pişirme: Görseldeki gibi dikdörtgen bir kek kalıbını yağla veya pişirme kağıdı ser. Harcı dök ve 180°C önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40-45 dakika (kürdan temiz çıkana kadar) pişir.
- Glaze Hazırlığı: Kek fırından çıkıp tamamen soğurken, küçük bir kapta pudra şekeri ve limon suyunu pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştır. (Çok akışkan olursa şeker, çok katı olursa damla damla limon suyu ekleyebilirsin).
- Final: Soğuyan kekin üzerine hazırladığın beyaz sosu gezdir ve üzerine taze limon kabuğu rendesi serpiştir.
Püf Noktası: Sosu dökmek için kekin mutlaka soğumuş olması gerekir; aksi takdirde sos erir ve görseldeki o yoğun beyaz görüntüyü kaybedersin.