Peynir şelalesi ve yumuşacık hamur! En lezzetli kapalı hamburger tarifi

Hamur İçin:
1 su bardağı ılık süt
1 paket instant maya
1 yemek kaşığı şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
3-3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
Köfte İçin:
400g dana kıyma
1 küçük rendelenmiş soğan
1 diş sarımsak
Tuz, karabiber, kimyon
İç Malzeme:
Dilimlenmiş cheddar peyniri veya kaşar peyniri
Üzeri İçin:
1 yumurta sarısı
Susam veya çörek otu
Hamuru Yoğurun: Süt, şeker ve mayayı aktifleştirip diğer malzemelerle yumuşak bir hamur yoğurun ve 1 saat mayalandırın.
Köfteleri Hazırlayın: Köfte harcını yoğurup şekil verin. İsteğe bağlı olarak tavada hafifçe mühürleyin.
Birleştirin: Mayalanan hamurdan parçalar alıp açın, içine köfte ve peyniri koyup bohça gibi kapatın. Kapalı kısım alta gelecek şekilde tepsiye dizin.
Pişirin: Üzerine yumurta sarısı ve susam serpip, 180°C fırında 25-30 dakika (üzeri kızarana dek) pişirin.