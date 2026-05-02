Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Peynir şelalesi ve yumuşacık hamur! En lezzetli kapalı hamburger tarifi

Peynir şelalesi ve yumuşacık hamur! En lezzetli kapalı hamburger tarifi

Dışarıda yediğiniz o pahalı ve sıradan hamburgerleri bir kenara bırakın, çünkü mutfakta tüm ezberleri bozacak o gizli yöntem sonunda açığa çıktı! Köftenin suyunun yumuşacık hamurun içinde hapsolduğu, peynirin her ısırıkta adeta bir şelale gibi aktığı bu kapalı hamburger, sadece lezzetiyle değil hazırlama tekniğiyle de görenleri şaşkına çeviriyor. Hazır gıda devrini sonsuza kadar kapatacak ve kokusuyla komşuları kapıya dizecek bu "lezzet bombası"nın sırrını öğrendiğinizde, bir daha asla dışarıdan sipariş vermeyeceksiniz!

Giriş Tarihi: 02.05.2026 10:16
PEYNİR ŞELALESİ VE YUMUŞACIK HAMUR! EN LEZZETLİ KAPALI HAMBURGER TARİFİ

Hamur İçin:

  • 1 su bardağı ılık süt

  • 1 paket instant maya

  • 1 yemek kaşığı şeker

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 3-3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Köfte İçin:

  • 400g dana kıyma

  • 1 küçük rendelenmiş soğan

  • 1 diş sarımsak

  • Tuz, karabiber, kimyon

İç Malzeme:

  • Dilimlenmiş cheddar peyniri veya kaşar peyniri

Üzeri İçin:

  • 1 yumurta sarısı

  • Susam veya çörek otu

👨‍🍳 Hazırlanışı (Kısaca)

  1. Hamuru Yoğurun: Süt, şeker ve mayayı aktifleştirip diğer malzemelerle yumuşak bir hamur yoğurun ve 1 saat mayalandırın.

  2. Köfteleri Hazırlayın: Köfte harcını yoğurup şekil verin. İsteğe bağlı olarak tavada hafifçe mühürleyin.

  3. Birleştirin: Mayalanan hamurdan parçalar alıp açın, içine köfte ve peyniri koyup bohça gibi kapatın. Kapalı kısım alta gelecek şekilde tepsiye dizin.

  4. Pişirin: Üzerine yumurta sarısı ve susam serpip, 180°C fırında 25-30 dakika (üzeri kızarana dek) pişirin.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
