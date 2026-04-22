Peynirli pişi tarifi! Hem kokusu hem tadıyla mest edecek

MALZEME LİSTESİ

Hamuru İçin:

3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1 paket instant maya (10g)

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı yoğurt (hamurun daha yumuşak olmasını sağlar)

İç Harcı İçin:

1 kase ufalanmış beyaz peynir veya lor peyniri

Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz

Kızartmak İçin:

Sıvı yağ

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

Hamuru Yoğurun: Geniş bir kapta ılık su, şeker ve mayayı karıştırıp 5 dakika bekletin. Ardından yoğurt, tuz ve unu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Mayalandırma: Hamurun üzerini kapatın ve sıcak bir ortamda yaklaşık 45-60 dakika kadar, hacmi iki katına çıkana dek dinlendirin.

İç Harcı Hazırlayın: Peynir ve maydanozu güzelce karıştırın.

Şekil Verme: Mayalanan hamurun havasını alın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle veya merdaneyle hafifçe açın. Ortasına peynirli harcı koyun ve uçlarını sıkıca kapatıp yuvarlayın (Kızarırken açılmaması için iyice kapandığından emin olun).

Kızartma: Geniş bir tavada yağı iyice kızdırın. Pişileri orta ateşte, her iki tarafı da altın sarısı renk alana kadar kızartın.

💡 Püf Noktaları

Yağ Çekmemesi İçin: Yağınız mutlaka iyice kızmış olmalı. Soğuk yağa atılan hamur sünger gibi yağ çeker.

Sirke Mucizesi: Hamur yoğururken içine ekleyeceğiniz 1 tatlı kaşığı sirke, pişinin yağ çekmesini engelleyen en eski mutfak sırlarından biridir.

Yumuşaklık: Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa (ele yapışmayacak kadar un yeterli), pişiniz o kadar pofuduk olur.

Sıcak servis etmeyi unutmayın, şimdiden ellerinize sağlık! Afiyet olsun.