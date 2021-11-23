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Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 23 Kasım 2021 MPİ bilet sorgulama ekranı ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor!

Haftada üç gün düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. 23 Kasım 2021 tarihinde düzenlenecek olan çekilişte büyük ikramiye 72 milyon TL’yi aştı. Hal böyleyken şans oyunu severlerin ilgisini çeken bu çekiliş akşam saatleriyle beraber “23 Kasım Bugün Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, kazanan numaralar ne oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. Çekilişin sonuçlanmasının ardından kişiler MPİ Milli Piyango bilet sorgulama ekranı üzerinden kazanan numaraları öğrenebilecek. İşte MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

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Giriş Tarihi: 23.11.2021 18:26 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 18:26
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 23 Kasım 2021 MPİ bilet sorgulama ekranı ile Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor!

Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce kişi gözünü Milli Piyango Tv üzerinden gerçekleşecek ve canlı yayınlanacak çekilişe çevirdi. Bu kapsamda çekilişin yaklaşmasıyla birlikte "23 Kasım Bugün Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, kazanan numaralar ne oldu?" soruları da yanıt arıyor. Son çekilişte kazanan numaralar 9 28 30 33 44 46 olarak açıklanmıştı. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango MPİ bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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