Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce kişi gözünü Milli Piyango Tv üzerinden gerçekleşecek ve canlı yayınlanacak çekilişe çevirdi. Bu kapsamda çekilişin yaklaşmasıyla birlikte "23 Kasım Bugün Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, kazanan numaralar ne oldu?" soruları da yanıt arıyor. Son çekilişte kazanan numaralar 9 28 30 33 44 46 olarak açıklanmıştı. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango MPİ bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...