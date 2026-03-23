Tam kıvamında Hatay kısırı tarifi: Lezzetiyle baş döndürecek

2 su bardağı esmer köftelik bulgur (Hatay usulü için esmer olması makbuldür).
2 yemek kaşığı biber salçası (mümkünse ev yapımı ve acı).
1 yemek kaşığı domates salçası.
1 çay bardağı gerçek nar ekşisi (miktarı damak tadınıza göre artırabilirsiniz).
1 su bardağı sızma zeytinyağı (Hatay kısırı yağı sever, çekinmeyin).
Baharatlar:
1 tatlı kaşığı kimyon (olmazsa olmazdır).
1 tatlı kaşığı pul biber (salçanız acıysa azaltabilirsiniz).
1 tatlı kaşığı kuru nane.
Tuz (salçanın tuzunu kontrol ederek ekleyin).
Yeşillikler:
1 demet maydanoz.
6-7 dal taze soğan.
Yarım demet taze nane.
Opsiyonel: 2-3 adet domates ve salatalık (çok ince doğranmış).
Yoğurma Aşaması (En Önemli Kısım): Geniş bir kısır tepsisine (veya çiğ köfte tepsisine) bulguru ve salçaları alın. Yanınıza bir kase soğuk su alın ama bulguru asla suyun içinde yüzdürmeyin. Elinizi ara ara ıslatarak, bulgur salçayla özleşip yumuşayana kadar yaklaşık 10-15 dakika boyunca güzelce yoğurun.
Baharatlarla Buluşma: Bulgurlar dişe dokunur ama yumuşak bir kıvama geldiğinde kimyonu, pul biberi, kuru naneyi ve tuzu ekleyip yoğurmaya devam edin.
Ekşi ve Yağ Dengesi: Nar ekşisini ekleyip bulgura iyice yedirin. Ardından zeytinyağını dökün. Bulgur zeytinyağını çekip parlamaya başladığında o meşhur "Hatay rengini" alacaktır.
Yeşilliklerin Dansı: İncecik kıydığınız maydanoz, taze soğan ve taze naneyi ekleyin. Bu aşamada çok fazla ezmeden, yeşillikleri bulgurla harmanlamanız yeterli.
Son Dokunuş: Eğer kullanacaksanız, çok küçük doğranmış domates ve salatalıkları da ekleyip son bir kez karıştırın.
Sakın sıcak su kullanmayın: Hatay kısırının o kendine has dokusu, bulgurun salça ve yağla pişmesinden gelir. Sıcak su işin içine girerse "standart gün kısırı" olur, Hatay kısırı olmaz.
Marul ve Turşu: Yanına bolca marul, taze asma yaprağı ve acı turşu hazırlamayı unutmayın. Yanında buz gibi bir ayranla gerçek bir şölene dönüşür.