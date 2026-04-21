Tam kıvamında mercimek köftesi tarifi!

Ana Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı ince bulgur (köftelik)

3 su bardağı sıcak su

Sos ve Sebzeler:

1 adet kuru soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

5-6 dal taze soğan

Yarım demet taze maydanoz

Baharatlar:

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1-2 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon (bol olması lezzet verir)

Yarım limonun suyu

Adım Adım Hazırlanışı

Haşlama: Kırmızı mercimeği yıkayıp tencereye alın ve üzerine 3 su bardağı su ekleyerek mercimekler iyice yumuşayıp hafif sulu kalana kadar pişirin.

Bulguru Şişirme: Tencereyi ocaktan alın, içine ince bulguru döküp karıştırın. Kapağını kapatın ve bulgurlar şişene kadar yaklaşık 20 dakika bekletin.

Soğanı Kavurma: Bir tavada zeytinyağını ısıtın, ince doğranmış kuru soğanı kavurun. Üzerine salçaları ekleyip birkaç dakika daha kavurarak kokusunu çıkarın.

Yoğurma: Şişen mercimekli karışımı geniş bir kaba alın. Üzerine kavurduğunuz salçalı sosu, baharatları ve limon suyunu ekleyin. Malzemeler iyice bütünleşene kadar yoğurun.

Yeşillikler: İnce kıydığınız taze soğan ve maydanozu ekleyin. Yeşilliklerin ölmemesi için çok ezmeden hafifçe karıştırarak yedirin.

Şekil Verme: Elinizle parçalar alıp sıkarak şekil verin.

Marul ve limon eşliğinde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!