Haberler Trend Haberleri Yaşam Haberleri Tam kıvamında mercimek köftesi tarifi!

Türk mutfağının en sevilen çay saati klasiklerinden biri olan mercimek köftesi, hem doyurucu yapısı hem de taze yeşilliklerle birleşen ferah lezzetiyle sofraların vazgeçilmezidir. Tam kıvamında tutturulan bir harç ve dengeli baharat kullanımıyla hazırlanan bu geleneksel lezzet, her lokmada Anadolu’nun samimi mutfak kültürünü hissettirir. Hazırlaması pratik, sunumu ise bir o kadar şık olan bu tarif, hem misafir ağırlarken hem de sağlıklı bir atıştırmalık aradığınızda imdadınıza yetişecek.

Giriş Tarihi: 21.04.2026 12:44 Güncelleme Tarihi: 21.04.2026 12:53
ABONE OL
Ana Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı ince bulgur (köftelik)

3 su bardağı sıcak su

Sos ve Sebzeler:

1 adet kuru soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

5-6 dal taze soğan

Yarım demet taze maydanoz

Baharatlar:

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1-2 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon (bol olması lezzet verir)

Yarım limonun suyu

Adım Adım Hazırlanışı

Haşlama: Kırmızı mercimeği yıkayıp tencereye alın ve üzerine 3 su bardağı su ekleyerek mercimekler iyice yumuşayıp hafif sulu kalana kadar pişirin.

Bulguru Şişirme: Tencereyi ocaktan alın, içine ince bulguru döküp karıştırın. Kapağını kapatın ve bulgurlar şişene kadar yaklaşık 20 dakika bekletin.

Soğanı Kavurma: Bir tavada zeytinyağını ısıtın, ince doğranmış kuru soğanı kavurun. Üzerine salçaları ekleyip birkaç dakika daha kavurarak kokusunu çıkarın.

Yoğurma: Şişen mercimekli karışımı geniş bir kaba alın. Üzerine kavurduğunuz salçalı sosu, baharatları ve limon suyunu ekleyin. Malzemeler iyice bütünleşene kadar yoğurun.

Yeşillikler: İnce kıydığınız taze soğan ve maydanozu ekleyin. Yeşilliklerin ölmemesi için çok ezmeden hafifçe karıştırarak yedirin.

Şekil Verme: Elinizle parçalar alıp sıkarak şekil verin.

Marul ve limon eşliğinde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

SON DAKİKA