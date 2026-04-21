Tam kıvamında mercimek köftesi tarifi!

Ana Malzemeler:
1 su bardağı kırmızı mercimek
1,5 su bardağı ince bulgur (köftelik)
3 su bardağı sıcak su
Sos ve Sebzeler:
1 adet kuru soğan
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
5-6 dal taze soğan
Yarım demet taze maydanoz
Baharatlar:
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1-2 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kimyon (bol olması lezzet verir)
Yarım limonun suyu
Adım Adım Hazırlanışı
Haşlama: Kırmızı mercimeği yıkayıp tencereye alın ve üzerine 3 su bardağı su ekleyerek mercimekler iyice yumuşayıp hafif sulu kalana kadar pişirin.
Bulguru Şişirme: Tencereyi ocaktan alın, içine ince bulguru döküp karıştırın. Kapağını kapatın ve bulgurlar şişene kadar yaklaşık 20 dakika bekletin.
Soğanı Kavurma: Bir tavada zeytinyağını ısıtın, ince doğranmış kuru soğanı kavurun. Üzerine salçaları ekleyip birkaç dakika daha kavurarak kokusunu çıkarın.
Yoğurma: Şişen mercimekli karışımı geniş bir kaba alın. Üzerine kavurduğunuz salçalı sosu, baharatları ve limon suyunu ekleyin. Malzemeler iyice bütünleşene kadar yoğurun.
Yeşillikler: İnce kıydığınız taze soğan ve maydanozu ekleyin. Yeşilliklerin ölmemesi için çok ezmeden hafifçe karıştırarak yedirin.
Şekil Verme: Elinizle parçalar alıp sıkarak şekil verin.
Marul ve limon eşliğinde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!