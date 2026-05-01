Tavuklu arpa şehriye pilavı! Eşlikçi değil ana yemek...

1.5 su bardağı arpa şehriye
1 adet tavuk göğsü veya 2 adet kalçalı but (haşlanmış ve didilmiş)
3 su bardağı sıcak tavuk suyu (tavuğu haşladığın su)
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz, karabiber (isteğe bağlı bir tutam pul biber)
Opsiyonel: Renk katmak istersen 1 adet kapya biber veya bir avuç bezelye.
Tavukları Hazırla: Tavuk etini yumuşayana kadar haşla. Haşlanan etleri suyundan ayır ve çatalla güzelce didikle. Tavuk suyunu sakın dökme, lezzetin sırrı orada!
Şehriyeleri Kavur: Geniş bir pilav tenceresine tereyağı ve sıvı yağı al. Arpa şehriyelerin yaklaşık yarısını (veya tamamını, nasıl bir renk dengesi istersen) tencereye ekle. Şehriyelerin rengi hafif kahverengiye dönene kadar orta ateşte kavur.
Buluşma Vakti: Kavrulan şehriyelerin üzerine didiklediğin tavuk etlerini ekle ve 1-2 dakika daha birlikte çevir. Bu aşamada karabiber eklemek kokusunu harika yapacaktır.
Suyu Ekle: 3 su bardağı sıcak tavuk suyunu ve tuzunu ilave et. Şöyle bir karıştırıp tencerenin kapağını kapat.
Pişirme: Önce harlı ateşte kaynamasını bekle, ardından altını kıs ve suyunu tamamen çekene kadar pişir.
Demleme: Pilav suyunu çekince altını kapat. Tencerenin üzerine kağıt havlu koyup kapağını kapatarak en az 15-20 dakika demlenmeye bırak.
Tavuk Suyu: Mutlaka tavuğu haşladığın suyu kullan; marketten alınan bulyonlar bu doğal lezzetin yerini tutmaz.
Renk Oyunu: Şehriyelerin bir kısmını daha çok kavurursan, pilavın içinde iki renkli şık bir görüntü elde edersin.
Servis: Yanına bol köpüklü bir ayran ve çoban salata ile bu yemek tam bir ziyafete dönüşür.