Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım’dan acı haber! Kocası tarafından bıçaklandı: Yaşam savaşı veriyor

İstanbul Üsküdar'da yaşayan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32), dün sabah saatlerinde eşi Yunus Yıldırım ile tartıştı.

Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan ve bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan meyve bıçağını kaptı.

Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı. Yunus Yıldırım daha sonra polisi aradı. Kendisini ihbar eden Yunus yıldırım, eşini bıçakladığını anlattı. Olay yerine giden ekipler, eve girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı.

Eşi tarafından defalarca bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım yoğun bakıma alındı! | Video