Video Yaşam Eşi tarafından defalarca bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım yoğun bakıma alındı! | Video
Eşi tarafından defalarca bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım yoğun bakıma alındı! | Video

Eşi tarafından defalarca bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım yoğun bakıma alındı! | Video

05.08.2023 | 11:16

ÜSKÜDAR'da yaşayan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32), kocası Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Evdeki tartışmanın ardından Yunus Yıldırım, eşini meyve bıçağıyla defalarca bıçakladı. Merve Veziroğlu Yıldırım ağır yaralı olarak hastaneye kaydırılırken saldırgan ise yakalandı. Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ablası Şerife Yavuz, 32 yerinden bıçaklamış dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay dün sabah saatlerinde Üsküdar'da yaşandı. Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile Yunus Yıldırım (31) çifti iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Yıldırım çifti sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı. Yunus Yıldırım daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendini ihbar etti. Öte yandan şüpheli olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını söyledi. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

KIZ KARDEŞİMİ ŞU ANDA YOĞUN BAKIMA ALDILAR KANAMASI VAR
Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ailesi haberi alır almaz hastaneye koştu. Abla Şerife Yavuz ise olayın ardından kız kardeşinin yaşadığı eve geldi. Şok geçiren Yavuz, Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor. dedi. Bina sakini Ali Aydın, Aralarında geçimsizlik olduğunu adam söylemişti bana zaten. 1 senedir buradalardı, yeni evlilerdi diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eşi tarafından defalarca bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım yoğun bakıma alındı! | Video 02:56
Eşi tarafından defalarca bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım yoğun bakıma alındı! | Video 05.08.2023 | 11:16
74 yaşındaki kadına taş ve sopalarla saldırdılar! O anlar kamerada | Video 03:00
74 yaşındaki kadına taş ve sopalarla saldırdılar! O anlar kamerada | Video 05.08.2023 | 11:17
Beşiktaş’ta AVM’de çanta hırsızlığı kamerada | Video 00:37
Beşiktaş'ta AVM'de çanta hırsızlığı kamerada | Video 05.08.2023 | 10:37
Kartal’da metroya inmek isteyen yaşlı adam düşerek yürüyen merdivene sıkıştı! | Video 02:34
Kartal'da metroya inmek isteyen yaşlı adam düşerek yürüyen merdivene sıkıştı! | Video 05.08.2023 | 11:06
Maçka Tüneli’nde feci kaza kamerada: Sollama yapan kamyon kazaya sebep oldu | Video 00:31
Maçka Tüneli'nde feci kaza kamerada: Sollama yapan kamyon kazaya sebep oldu | Video 05.08.2023 | 11:06
D-100 karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı | Video 00:53
D-100 karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı | Video 05.08.2023 | 11:06
İzmir’de sürekli su kesintisi uygulanan mahallenin sakinleri çözüm bekliyor | Video 04:23
İzmir'de sürekli su kesintisi uygulanan mahallenin sakinleri çözüm bekliyor | Video 05.08.2023 | 10:46
Şile’de denizin ortasında kadına şiddet kamerada | Video 02:21
Şile'de denizin ortasında kadına şiddet kamerada | Video 05.08.2023 | 10:17
Heybeliada’da havai hatlarda çıkan yangın ağaçlara sıçradı | Video 01:19
Heybeliada’da havai hatlarda çıkan yangın ağaçlara sıçradı | Video 05.08.2023 | 10:25
Tuzla Gölü’nde görsel şölen: Beyaza büründü | Video 04:49
Tuzla Gölü'nde görsel şölen: Beyaza büründü | Video 05.08.2023 | 09:53
Aracıyla geldi, köfteci dükkanını kurşun yağmuruna tuttu! Dehşet anları kamerada | Video 03:48
Aracıyla geldi, köfteci dükkanını kurşun yağmuruna tuttu! Dehşet anları kamerada | Video 05.08.2023 | 09:39
Kaldırımda yürüyen baba ve kızın üstüne binadan beton parçaları düştü! O anlar kamerada | Video 04:26
Kaldırımda yürüyen baba ve kızın üstüne binadan beton parçaları düştü! O anlar kamerada | Video 05.08.2023 | 09:22
Kağıthane’de korkutan çatı yangını | Video 01:02
Kağıthane’de korkutan çatı yangını | Video 05.08.2023 | 09:39
Veliefendi Hipodromu önündeki 5 araçta yangın! | Video 04:02
Veliefendi Hipodromu önündeki 5 araçta yangın! | Video 05.08.2023 | 09:22
Hatay’da mala zarar verme ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 5 kişi yakalandı | Video 01:08
Hatay’da mala zarar verme ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 5 kişi yakalandı | Video 05.08.2023 | 09:21
Kars’ta silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı | Video 00:15
Kars’ta silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı | Video 05.08.2023 | 09:21
Mersin’de evin içindeki boz yılan dışarıya çıkarılıp doğaya salındı | Video 00:20
Mersin'de evin içindeki boz yılan dışarıya çıkarılıp doğaya salındı | Video 05.08.2023 | 01:23
Sokak ortasında bıçaklandı | Video 01:13
Sokak ortasında bıçaklandı | Video 04.08.2023 | 22:32
Konya’da baba-kızın üzerine beton parçaları düştü! Kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:10
Konya’da baba-kızın üzerine beton parçaları düştü! Kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.08.2023 | 20:19
Narko Alan’da uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar | Video 01:52
Narko Alan’da uyuşturucu ve silahlarla yakalandılar | Video 04.08.2023 | 16:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA