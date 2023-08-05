Eşi tarafından defalarca bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım yoğun bakıma alındı! | Video
ÜSKÜDAR'da yaşayan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32), kocası Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Evdeki tartışmanın ardından Yunus Yıldırım, eşini meyve bıçağıyla defalarca bıçakladı. Merve Veziroğlu Yıldırım ağır yaralı olarak hastaneye kaydırılırken saldırgan ise yakalandı. Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ablası Şerife Yavuz, 32 yerinden bıçaklamış dedi.
KIZ KARDEŞİMİ ŞU ANDA YOĞUN BAKIMA ALDILAR KANAMASI VAR
Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ailesi haberi alır almaz hastaneye koştu. Abla Şerife Yavuz ise olayın ardından kız kardeşinin yaşadığı eve geldi. Şok geçiren Yavuz, Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor. dedi. Bina sakini Ali Aydın, Aralarında geçimsizlik olduğunu adam söylemişti bana zaten. 1 senedir buradalardı, yeni evlilerdi diye konuştu.
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