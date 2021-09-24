Bir Zamanlar Çukurova 106. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Düşmanının hayatını kurtardı...

atv'nin izleneme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 30 Eylül 2021 Perşembe günü yayınlanacak 106. bölümün fragmanı yayınlandı!

HAKAN DÜŞMANININ HAYATINI KURTARDI!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 105'inci bölümüyle ekrana geldi.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan intikam için geldiği topraklarda düşmanına merhamet edip canını bağışlarken, gizemli bir kutuda gelen Demir'e ait yüzük, konaktakileri sevinç gözyaşlarına boğdu.

Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 105'inci bölümü #İntikamPlanı etiketiyle sosyal medyanın gündemindeydi.

HAKAN ÇUKUROVA'DA İTİBAR KAZANDI

Yamanlar Holding'de bir yabancının yer almasını istemeyen Züleyha, kendini Mehmet Kara olarak tanıtan Hakan'ın elindeki hisseleri almak istedi. Hakan bu teklifi kabul etmedi, üstelik konağa kadar gelip Züleyha'ya imza yetkisi verdi. Fikret, Hakan'ın daha yeni tanıştığı Züleyha'ya imza yetkisi vermesinden şüphelenerek Züleyha'yla konuştu. Haminne ise Hakan'ı tanıdı ama adını hatırlayamayınca Hakan ifşa olmaktan kurtuldu. Diğer yandan Hakan, Çukurova halkının güvenini kazanmak için çalışmalara başladı. Çeşitli istihdam olanakları sunan Hakan'a işçiler müteşekkir oldu. Gaffur, bu haberin büyüsüne kapılıp istifa etmeye kalktı ancak yeni işinde zorlanınca konaktaki rahat yaşamına dönmeye karar verdi.

HAKAN DÜŞMANININ HAYATINI KURTARDI

Adana Sanayi Odası'na kayıt olmaya giden Hakan, Fekeli'yle tanıştı. Hakan'ı yakından tanımak isteyen Fekeli, onu Şehir Kulübü'nde yemeğe davet etti. Hakan, Abdülkadir'le kafa kafaya vererek Fekeli'nin sonunu getirecek bir plan yaptı. Yemekte Fekeli, Erkan'ın ölümüne sebep olduğu kaza ile ilgili pişmanlığını anlatırken, sözleri Hakan'ın fikrinin değişmesine sebep oldu. Düşmanı bildiği Fekeli'nin masum olduğuna inanan Hakan, Abdülkadir'le kurduğu planı bozarak Fekeli'nin hayatını kurtardı. Gecenin sonunda Hakan'ın Fekeli'yle tamirhaneye gelmesi Abdülkadir'i öfkelendirdi.

DEMİR'İN YÜZÜĞÜ KONAĞA UMUT OLDU

Konağa gelen paketten Demir'e ait yüzüğün çıkması umutların yeniden dirilmesine sebep oldu. Paketin içinden çıkan notta Demir'in yakında döneceğini yazdığını gören Züleyha, büyük bir sevince kapıldı.