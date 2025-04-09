ABD, Yemen'deki bir yerleşim bölgesini vurdu: 6 ölü, 16 yaralı | Video
ABD’nin Yemen’deki Hudeyde şehrine bağlı bir yerleşim bölgesine gerçekleştirdiği saldırılarda en az 6 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.
TRUMP HUSİLERE SALDIRI TALİMATI VERMİŞTİ
ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD ordusuna Yemen'deki İran destekli Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Gelişmenin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen'in farklı bölgelerine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmişti.
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