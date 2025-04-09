ABD, Yemen'deki bir yerleşim bölgesini vurdu: 6 ölü, 16 yaralı | Video 09.04.2025 | 08:21 ABD’nin Yemen’deki Hudeyde şehrine bağlı bir yerleşim bölgesine gerçekleştirdiği saldırılarda en az 6 kişinin öldüğü, 16 kişinin yaralandığı bildirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılarını sürdüren ABD ordusu, bu kez ülkenin Hudeyde şehrine bağlı el-Hevak ilçesinde bulunan Emin Mukbil adlı yerleşim bölgesini hedef aldı. Husilere bağlı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırılarda 3'ü kadın 2'si çocuk olmak üzere en az 6 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların hedefi olan bölgede oluşan enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, ölü sayısının artabileceği aktarıldı.ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD ordusuna Yemen'deki İran destekli Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Gelişmenin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen'in farklı bölgelerine çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirmişti.