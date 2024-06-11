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ABD’de dağ geçidinde yol çöktü | Video

ABD’de dağ geçidinde yol çöktü | Video

11.06.2024 | 13:59

ABD’nin Wyoming eyaletindeki bir dağ geçidinde yol çöktü, bölge ulaşıma kapandı.

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ABD'nin Wyoming eyaletinde bulunan Teton Geçidi'nde toprak kayması sonucu yol çöktü. Komşu Idaho'daki kasabalar ile Jackson'ın turistik noktaları arasındaki ulaşım bağlantısı kesildi. Mühendis ve jeologların geçitte değerlendirme yaptıkları, yolun uzun süre kapalı kalacağı belirtildi. Wyoming Valisi Mark Gordon, acil durum ilan ederek yolun onarımı için ek kaynağın önünü açtı. Gordon, ulaştırma departmanının kritik öneme sahip yolu yeniden inşa etmek için uzun vadeli bir çözüm üzerinde çalıştığını ifade etti.

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