ABD’de dağ geçidinde yol çöktü | Video
ABD’nin Wyoming eyaletindeki bir dağ geçidinde yol çöktü, bölge ulaşıma kapandı.
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