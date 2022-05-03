Video Dünya Almanya’da polisin yumrukladığı kişi öldü | Video
Almanya’da polisin yumrukladığı kişi öldü | Video

Almanya’da polisin yumrukladığı kişi öldü | Video

03.05.2022 | 08:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rusya Odessa’yı vurdu: 5 ölü | Video 01:17
Rusya Odessa’yı vurdu: 5 ölü | Video 03.05.2022 | 08:41
Beyaz Saray’da Ramazan Bayramı Resepsiyonu | Video 06:38
Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı Resepsiyonu | Video 03.05.2022 | 08:41
Almanya’da polisin yumrukladığı kişi öldü | Video 00:29
Almanya’da polisin yumrukladığı kişi öldü | Video 03.05.2022 | 08:41
Alman polisinden orantısız güç! Sokak ortasında vatandaşı döve döve öldürdüler 00:29
Alman polisinden orantısız güç! Sokak ortasında vatandaşı döve döve öldürdüler 02.05.2022 | 22:45
Rusya, Luhansk’ta 100 yıllık tarihi okulu vurdu | Video 00:40
Rusya, Luhansk'ta 100 yıllık tarihi okulu vurdu | Video 02.05.2022 | 16:58
Londra’da yüzlerce Müslüman bayram namazında buluştu | Video 05:14
Londra’da yüzlerce Müslüman bayram namazında buluştu | Video 02.05.2022 | 14:12
Fas’ta iki yıl sonra Covid-19 kısıtlamaları olmadan bayram namazı | Video 03:36
Fas'ta iki yıl sonra Covid-19 kısıtlamaları olmadan bayram namazı | Video 02.05.2022 | 14:13
Saraybosna’da Müslümanlar bayram sabahı camilere akın etti | Video 01:35
Saraybosna’da Müslümanlar bayram sabahı camilere akın etti | Video 02.05.2022 | 12:54
Mescid-i Aksa’da 200 bin kişi bayram namazı kıldı | Video 02:32
Mescid-i Aksa'da 200 bin kişi bayram namazı kıldı | Video 02.05.2022 | 12:12
Berlin’de bayram namazı kılındı | Video 06:51
Berlin'de bayram namazı kılındı | Video 02.05.2022 | 10:49
Kırgızistan’da bayram namazı kılındı | Video 04:35
Kırgızistan’da bayram namazı kılındı | Video 02.05.2022 | 09:59
Irak’ta kum fırtınası felaketi! Göz gözü görmüyor: Yüzlerce kişi hastanelik oldu 03:08
Irak’ta kum fırtınası felaketi! Göz gözü görmüyor: Yüzlerce kişi hastanelik oldu 01.05.2022 | 22:40
Mısır’da alevlerin ortasında kalan çocuk balkondan atladı | Video 00:28
Mısır’da alevlerin ortasında kalan çocuk balkondan atladı | Video 01.05.2022 | 15:44
Times Meydanı’nda şampiyonluk horonu  | Video 00:17
Times Meydanı'nda şampiyonluk horonu  | Video 01.05.2022 | 12:24
Ukraynalı komutandan Başkan Erdoğan’a çağrı: Bizi kurtarın | Video 02:02
Ukraynalı komutandan Başkan Erdoğan’a çağrı: "Bizi kurtarın" | Video 01.05.2022 | 11:46
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Kiev’e sürpriz ziyaret | Video 01:47
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Kiev’e sürpriz ziyaret | Video 01.05.2022 | 11:41
Bir anda siren sesleri duyuldu! Ukrayna’ya giden Angelina Jolie’nin zor anları | Video 00:38
Bir anda siren sesleri duyuldu! Ukrayna'ya giden Angelina Jolie'nin zor anları | Video 01.05.2022 | 11:26
Filipinler’de nehrin üzerindeki köprü çöktü: 4 ölü | Video 04:40
Filipinler’de nehrin üzerindeki köprü çöktü: 4 ölü | Video 29.04.2022 | 16:31
Çin’in Hunan eyaletinde bina çöktü | Video 00:20
Çin'in Hunan eyaletinde bina çöktü | Video 29.04.2022 | 16:13
Pekin’de ilk sürücüsüz taksiye onay | Video 00:56
Pekin’de ilk sürücüsüz taksiye onay | Video 29.04.2022 | 12:56

Almanya’nın Mannheim kentinde polisin kontrol altına almaya çalışırken yumrukladığı kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Almanya'da polis şiddeti nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti. Mannheim kentinde polisin gözaltına almaya çalıştığı sırada yumrukladığı 47 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ruh sağlığı merkezinde tedavi gördüğü öğrenilen kişinin, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybettiği, ölüm nedeninin ise henüz belli olmadığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Markplatz Meydanı'nda bir kişi, yapılan polis müdahalesi sırasında yere yığıldı ve öldü. Olay savcılığa intikal ettiği için konu ile ilgili daha fazla bilgi veremiyoruz" denildi.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada ise, öğle saatlerinde Merkez Ruh Sağlığı Enstitüsü'nden (ZI) bir doktorun polisi arayarak, 47 yaşında bir hastanın yardıma ihtiyacı olduğunu bildirdiği belirtilerek, Mannheim şehir merkezi polis karakolundan iki memurun, hasta adamı ruh sağlığı merkezinin yakınında bulduğu aktarıldı. Açıklamada, polislerin kontrol altına almak istedikleri kişinin polise direniş gösterdiği ifade edildi.

Çevredekiler tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, iki polisin 47 yaşındaki adamı zapt etmeye çalıştığı sırada polislerden birinin adamın yüzünü yumrukladığı daha sonra ise elleri arkadan kelepçeli ve yüzü kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatan adama bir kişinin kalp masajı yaptığı görüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA