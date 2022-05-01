Bir anda siren sesleri duyuldu! Ukrayna'ya giden Angelina Jolie'nin zor anları | Video
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Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ünlü oyuncu Angelina Jolie, savaşın devam ettiği Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Angelina Jolie, görüşmeler sırasında çalan uyarı sirenleriyle apar topar daha güvenli bir alana götürüldü.