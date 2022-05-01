Video Dünya Bir anda siren sesleri duyuldu! Ukrayna'ya giden Angelina Jolie'nin zor anları | Video
Bir anda siren sesleri duyuldu! Ukrayna'ya giden Angelina Jolie'nin zor anları | Video

Bir anda siren sesleri duyuldu! Ukrayna'ya giden Angelina Jolie'nin zor anları | Video

01.05.2022 | 11:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ukraynalı komutandan Başkan Erdoğan’a çağrı: Bizi kurtarın | Video 02:02
Ukraynalı komutandan Başkan Erdoğan’a çağrı: "Bizi kurtarın" | Video 01.05.2022 | 11:46
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Kiev’e sürpriz ziyaret | Video 01:47
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Kiev’e sürpriz ziyaret | Video 01.05.2022 | 11:41
Bir anda siren sesleri duyuldu! Ukrayna’ya giden Angelina Jolie’nin zor anları | Video 00:38
Bir anda siren sesleri duyuldu! Ukrayna'ya giden Angelina Jolie'nin zor anları | Video 01.05.2022 | 11:26
Filipinler’de nehrin üzerindeki köprü çöktü: 4 ölü | Video 04:40
Filipinler’de nehrin üzerindeki köprü çöktü: 4 ölü | Video 29.04.2022 | 16:31
Çin’in Hunan eyaletinde bina çöktü | Video 00:20
Çin'in Hunan eyaletinde bina çöktü | Video 29.04.2022 | 16:13
Pekin’de ilk sürücüsüz taksiye onay | Video 00:56
Pekin’de ilk sürücüsüz taksiye onay | Video 29.04.2022 | 12:56
İsrail güçlerinin saldırısında 42 kişi yaralandı | Video 04:10
İsrail güçlerinin saldırısında 42 kişi yaralandı | Video 29.04.2022 | 12:56
SON DAKİKA: Kiev’e füze saldırısından yeni görüntüler kamerada | Video 01:09
SON DAKİKA: Kiev'e füze saldırısından yeni görüntüler kamerada | Video 29.04.2022 | 11:11
Bombayla uçağa binmek istediler, havaalanı bir anda karıştı | Video 00:51
Bombayla uçağa binmek istediler, havaalanı bir anda karıştı | Video 29.04.2022 | 10:07
NATO: “Finlandiya ve İsveç NATO’ya üyelik başvurusunda bulunursa memnuniyetle karşılanacak” | Video 04:10
NATO: “Finlandiya ve İsveç NATO’ya üyelik başvurusunda bulunursa memnuniyetle karşılanacak” | Video 28.04.2022 | 14:08
SpaceX’in 4 astronotu taşıyan “Freedom” kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı | Video 05:14
SpaceX'in 4 astronotu taşıyan “Freedom” kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı | Video 28.04.2022 | 11:29
SON DAKİKA! Irak’ta AVM’de patlama | Video 00:31
SON DAKİKA! Irak’ta AVM’de patlama | Video 28.04.2022 | 11:32
Alman Andreas, Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu | Video 04:13
Alman Andreas, Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu | Video 28.04.2022 | 10:55
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Ukrayna’ya olan desteğimizi ikiye katlamalıyız | Video 04:29
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: "Ukrayna'ya olan desteğimizi ikiye katlamalıyız" | Video 28.04.2022 | 08:31
Fransa’da Macron’a domatesli saldırı | Video 00:37
Fransa'da Macron'a domatesli saldırı | Video 27.04.2022 | 15:32
ABD’de korkunç kaza! Yarış yapan araç okul otobüsüne çarptı | Video 02:00
ABD'de korkunç kaza! Yarış yapan araç okul otobüsüne çarptı | Video 27.04.2022 | 13:58
İsrail askerlerinden Cenin’e baskın: 1 ölü, 3 yaralı | Video 03:11
İsrail askerlerinden Cenin'e baskın: 1 ölü, 3 yaralı | Video 27.04.2022 | 13:30
Rusya, ABD ve Avrupa’dan gönderilen silahların bulunduğu depoyu vurdu | Video 01:31
Rusya, ABD ve Avrupa’dan gönderilen silahların bulunduğu depoyu vurdu | Video 27.04.2022 | 13:30
Hindistan’da dini törende 11 kişi elektrik akımına kapılarak öldü | Video 00:59
Hindistan’da dini törende 11 kişi elektrik akımına kapılarak öldü | Video 27.04.2022 | 12:32
Yeni Delhi’de çöplükte korkutan yangın | Video 02:08
Yeni Delhi’de çöplükte korkutan yangın | Video 27.04.2022 | 12:32

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ünlü oyuncu Angelina Jolie, savaşın devam ettiği Ukrayna'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Angelina Jolie, görüşmeler sırasında çalan uyarı sirenleriyle apar topar daha güvenli bir alana götürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA