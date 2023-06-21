Video Dünya Fransa'da göçmenlerin protestosuna polisten sert müdahale | Video
Fransa'da göçmenlerin protestosuna polisten sert müdahale | Video

Fransa'da göçmenlerin protestosuna polisten sert müdahale | Video

21.06.2023 | 13:57

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen yüzlerce göçmen gösterici, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

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Paris'te yüzlerce evsiz göçmen bir araya geldi. Devletten sığınma talep eden göçmen protestocular, Paris'in göbeğine çadır kurarak seslerini duyurmaya çalıştı. Meydanın boşaltılması talimatı veren Fransız polisi ise göstericilere sert müdahalede bulundu. Polisin sert müdahalesine direnen göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Olayda en az 20 gösterici gözaltına alındı. Protestocu göçmenler, 2 ay önce de Paris'in 16'ncı semtinde terk edilmiş bir okulu işgal etmişlerdi.

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