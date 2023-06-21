Fransa'da göçmenlerin protestosuna polisten sert müdahale | Video
Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen yüzlerce göçmen gösterici, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.
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