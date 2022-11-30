Video Dünya Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı havadan görüntülendi | Video
Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı havadan görüntülendi | Video

Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı havadan görüntülendi | Video

30.11.2022 | 08:58

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ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası yaşanan lav akıntısı havadan görüntülendi.

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ABD'nin Hawaii eyaletindeki Mauna Loa Yanardağı'nda dün 38 yıl sonra patlama yaşanmış ve lav akıntısı başlamıştı. Mauna Loa'daki lav akıntısı tur ve organizasyon şirketi Paradise Helicopters tarafından havadan görüntülendi. Hawaii Yanardağ Gözlemevi (HVO) yetkilisi Ken Hon yaptığı açıklamada, patlamanın bir dizi şiddetli depremin ardından gerçekleştiğini ifade ederek, 3 ayrı yarıktan çıkan lavların hala yerleşim yerlerinden uzakta olduğunu söyledi. Patlama sırasında yanardağdan 30 ila 60 metre yüksekliğe fırlayarak çıkan lavların şimdilik kontrol altında olduğu bildirilse de yetkililer, lav akışının hızla değişebileceğine dikkat çekerek, bölge sakinlerinin tahliye için hazırlıklı olmalarını istedi.

Havaii Eyaleti Sağlık Bakanı Dr. Libby Char, yanardağdan çıkan kükürt dioksit ve benzeri zehirli gazlar ile küle rağmen adadaki hava kalitesinin iyi olduğunu ve sürekli kontrolün yapıldığını belirtti. Yetkililer, havaya yayılan gaz ve küller nedeniyle ayrıca havacılık tehdit seviyesinin sarıdan kırmızıya yükseltildiğini bildirdi.

Hawaii Adaları'nın en büyük adası olan Büyük Ada'da yer alan 4 bin 169 metre yüksekliğindeki Mauna Loa Yanardağı, kapladığı 75 bin kilometre küplük hacmiyle dünyanın en büyük aktif yanardağı olma özelliğini taşıyor. Mauna Loa'daki en son patlama 1984 yılında yaşanmıştı.
Mauna Loa ayrıca Hawaii'nin en aktif yanardağından biri olan Kilauea'nın hemen kuzeyinde yer alıyor. Kilauea Yanardağı'nın 2018 yılında patlaması sonucu çıkan lavlar okyanusa kadar ulaşmış ve adadaki 700 evi yok etmişti.

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