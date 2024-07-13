İsrail'den Han Yunus'a saldırı! 100'ü aşkın ölü ve onlarca yaralı var... | Video
Gazze'deki hükümetin medya ofisi, İsrail ordusunun Han Yunus'ta, Filistinlilerin sığındığı çadır kamplarına bombardıman düzenlediğini, 100'ü aşkın ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.
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