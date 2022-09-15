Video Dünya Meksika’da üniversite kampüsüne ayı girdi | Video
Meksika’da üniversite kampüsüne ayı girdi | Video

Meksika’da üniversite kampüsüne ayı girdi | Video

15.09.2022 | 23:08

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Meksika’nın Nuevo Leon eyaletindeki üniversite kampüsüne giren ayı çevredekiler tarafından görüntülendi.

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Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinin Monterrey şehrinde bulunan Nuevo Leon Özerk Üniversitesi'ne gece saatlerinde bir ayı girdi. Amerikan ayısı olduğu öğrenilen ayıyı gören öğrenciler paniğe kapılırken, çok sayıda kişi ayının kampüste gezdiği anları görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yiyecek arayan ayının çöp kutusuna baktığı ve sakince etrafta yürüdüğü görüldü.

Öte yandan, yetkililer, fotoğraf çekmek ve yiyecek vermek için ayıya yaklaşma girişimlerinden kaçınma uyarısında bulundu.

AYININ ÜNİVERSİTEYİ İLK ZİYARETİ DEĞİL
Nuevo Leon Özerk Üniversitesi'nde geçtiğimiz haftalarda da birkaç kez ayı görülmüştü. Monterrey kentinde ise 10 Ağustos'ta sokaklarda yiyecek arayan bir ayının görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

Amerikan kara ayılarının yaşam alanlarının ormanlar olduğu ancak aşırı sıcaklar nedeniyle ya da yiyecek aramak için nadiren şehirde de görüldükleri belirtiliyor. Anavatanı Kuzey Amerika olan Amerikan kara ayılarının Meksika, ABD ve Kanada'daki toplam nüfusunun 800 binden fazla olduğu biliniyor. Meksika Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ise, nesli tükenmekte olan bu türün yaşam alanlarının kentleşme sebebiyle yok edildiğini bildiriyor.

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