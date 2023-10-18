Polonya’da yeni hükümeti muhalefetin kurması bekleniyor | Video 18.10.2023 | 15:36 Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) seçimlerde çoğunluğu elde edememesi üzerine muhalefetin Donald Tusk liderliğinde koalisyon hükümeti kurması bekleniyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Polonya'da pazar günü düzenlenen genel seçimlerin resmi sonuçları Devlet Seçim Komisyonu tarafından düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Beş siyasi partinin parlamentonun 460 üyeli alt kanadı Sejm'e girmeyi başardığı seçimlerde, en çok oyu yüzde 35,38 ile ülkeyi 8 yıldır yöneten milliyetçi ve muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi (PİS) aldı. Ana muhalefet bloku Vatandaşlar Koalisyonu (KO) yüzde 30,70 ile ikinci sırada yer alırken, Polonya Halk Cephesi (PSL) ile Polska 2050 partilerinin oluşturduğu Üçüncü Yol (Trzecia Droga) koalisyonu yüzde 14,40 oranında oy aldı. Yeni Sol (Nowa Lewica) yüzde 8,61, aşırı sağcı Konfederacja partisinin yüzde 7,16 oranında oy aldığı seçimler, yüzde 74,38 ile 1989 yılından bu yana en yüksek katılımın gerçekleştiği seçimler oldu.

PİS'İN GÜVENOYU ALMASI BEKLENMİYOR

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın önümüzdeki günlerde en çok oyu alan parti PiS'e hükümeti kurma görevi vermesi beklenirken, 194 milletvekili çıkaran PiS'in parlamentodan güvenoyu alabilmesi için gerekli 231 sayısına ulaşması mümkün görünmüyor. PiS'in hükümeti kuramaması durumunda öneride bulunma yetkisi Sejm üyelerine geçecek. Anayasa gereği 46 milletvekilinin imzası başbakan adayını göstermeye yeterli olurken, önümüzdeki haftalarda Vatandaşlar Koalisyonu (157 parlamenter), Üçüncü Yol Koalisyonu (65 parlamenter), Yeni Sol (26 parlamenter) ortaklığında bir koalisyon hükümetinin kurulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

DONALD TUSK BAŞBAKAN OLABİLİR

Başbakanlık koltuğuna Vatandaşlar Koalisyonu lideri ve eski Başbakan Donald Tusk'un oturması beklenen hükümetin 248 parlamenter ile güvenoyu almasının önünde bir engel bulunmuyor. Göçmen karşıtı politikaları, Berlin ve Brüksel ile olan gergin ilişkileri, ülkede yargı bağımsızlığını ihlal eden reformları nedeniyle Avrupa Birliği kurumlarıyla ilişkileri gergin olan PiS iktidarının ardından Polonya'nın Tusk liderliğinde bir koalisyon hükümetiyle yüzünü yeniden Batı'ya çevirmesi bekleniyor. Mateusz Morawiecki hükümetinin Avrupa Adalet Divanı kararlarını uygulamaması üzerine dondurulan milyarlarca euroluk AB fonlarının da yeni hükümetin atacağı adımların ardından kısa süre içerisinde serbest bırakılması bekleniyor.

Muhalefet partileri PiS karşısında parlamentonun üst kanadı 100 üyeli Senato'da da 66 koltuk elde etmeyi başarırken, genel seçimlerle eş zamanlı olarak düzenlenen AB göçmen politikasının oylandığı ve yüzde 40,91 katılım sağlanan referandum ise bağlayıcı olabilmesi için yüzde 50 katılım şartına ulaşılamaması nedeniyle geçersiz sayıldı.