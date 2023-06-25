Rusya, Suriye’de sebze pazarını hedef aldı: 9 ölü | Video
Rus savaş uçaklarının Suriye’nin İdlib kentinde bir sebze pazarını vurması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Suriye Sivil Savunma Vakfı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısındaki pazarları, çiftlikleri ve yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarının sivillerin istikrarını tehdit ettiği belirtilerek saldırıların barış yanlısı siviller arasında terörü yaymayı ve yaşamlarını engellemeyi amaçlayan sistematik bir politika olduğu belirtildi. Açıklamada, uluslararası topluma saldırıların sonlandırılması ve faillerden hesap sorulması için çağrıda bulunuldu.
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