Son Dakika: Türk Heyeti Gazze’de | Video
Son dakika haberi: Sahra Hastanesi’nin ön çalışmasını yapacak olan heyet Gazze’ye girdi.
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Son Dakika: Türk Heyeti Gazze’de | Video 28.11.2023 | 12:08
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İsrailli Bakan sivil katliamını 2. Dünya Savaşı'na benzetti | Video 26.11.2023 | 12:30
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İsrail ile Hamas arasında 2’nci esir takası yapıldı | Video 26.11.2023 | 10:14
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Tayland'da havai fişek festivali renkli görüntüler oluşturdu | Video 25.11.2023 | 16:06
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