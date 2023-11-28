Video Dünya Son Dakika: Türk Heyeti Gazze’de | Video
Son Dakika: Türk Heyeti Gazze’de | Video

Son Dakika: Türk Heyeti Gazze’de | Video

28.11.2023 | 12:08

Son dakika haberi: Sahra Hastanesi’nin ön çalışmasını yapacak olan heyet Gazze’ye girdi.

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