Trump’a yönelik tarihi “sus payı” davası jüri seçimi ile başladı | Video 16.04.2024 | 14:35 Eski ABD Başkanı Donald Trump kendisine yönelik tarihi “sus payı” davasında ilk kez hakim karşısına çıktı. Jüri heyeti seçimi ile başlayan davada, Trump'ın reddi hakim talebi reddedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri öncesinde "sus payı" ödemekle suçlandığı dava kapsamında New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesinde açıklama yapan Trump, davayı "siyasi zulüm" olarak niteleyerek, "Suçsuz olduğum için burada olmaktan onur duyuyorum. Siyasi amaçlarla açılmış bu dava Amerika'ya hakarettir. Buna benzer bir olay daha önce hiç yaşanmadı. Buraya asla çıkarılmamalıydım" ifadelerini kullandı.

REDDİ HAKİM TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Trump'ın açıklama yapıp mahkeme salonundaki yerini almasının ardından duruşma başladı. Trump ve avukatları Hakim Juan Merchan'ın kızının demokrat müşterilere hizmet veren bir siyasi danışmanlık firmasıyla çalışmasının çıkar çatışması oluşturduğunu savunarak ikinci kez Merchan'ın davadan alınması talebinde bulundu. Talep mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, Trump'ın 17 Mayıs'ta görülmesi planlanan duruşmanın oğlu Barron'un lise mezuniyeti nedeniyle farklı tarihte yapılması yönündeki talebini ise değerlendireceğini açıkladı.

SAVCI KONUŞMA YASAĞINI İHLAL NEDENİYLE CEZA TALEP ETTİ

Duruşmada söz alan Savcı Joshua Steinglass, Trump'ın kendi kurduğu Truth Social adlı sosyal medya platformunda yakın zaman önce yaptığı paylaşımlardan örnekler vererek Trump'ın daha önce konulan konuşma yasağını ihlal ettiğini söyledi. Savcı Chris Conroy ise Trump'ın konuşma yasağının ihlali anlamına gelen her bir sosyal medya paylaşımı için bin dolar ceza almasını talep etti. Mahkeme, savcıların konuşma yasağı ile ilgili taleplerinin 23 Nisan'da görülecek duruşmada değerlendirilmesine karar verdi.

JÜRİ SEÇİMİNE BAŞLANDI

Duruşmanın son aşamasında, davanın görüldüğü Manhattan'da yaşayan sıradan vatandaşlardan oluşacak ve Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verecek jüri heyetinin seçimine başlandı. 50'den fazla potansiyel jüri üyesi adil ve tarafsız olamayacaklarını söyleyerek görev almamayı talep etti. 12 jüri üyesi ve 6 yedek üyenin seçiminin yaklaşık bir hafta sürmesi ve ardından tanık ifadelerinin alınması bekleniyor. Trump'ın Mayıs ayına kadar sürmesi beklenen duruşmalara katılması gerekiyor.

ABD TARİHİNDE İLK

Trump, ilişki yaşadığı müstehcen film oyuncusu bir kadına 2016 başkanlık seçimleri öncesinde "sus payı" ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor. Trump'ın ABD tarihinde bir ceza davasında yargılanan ilk eski ABD Başkanı olması nedeniyle dava tarihi önem taşıyor. Trump'ın dava sonunda 4 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.