Video Ekonomi Merkez Bankası faizi 42,5'e yükseltti | Video
Merkez Bankası faizi 42,5'e yükseltti | Video

Merkez Bankası faizi 42,5'e yükseltti | Video

21.12.2023 | 14:06

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi için Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı. Merkez Bankası toplantısı sonrası faiz kararı açıklandı. Buna göre Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5 seviyesine çekti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Merkez Bankası faizi 42,5’e yükseltti | Video 03:15
Merkez Bankası faizi 42,5'e yükseltti | Video 21.12.2023 | 14:06
21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi 00:12
21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi 21.12.2023 | 08:58
Petrol yok diye kapatılan kuyular açılıyor! A Haber görüntüledi | Video 08:36
"Petrol yok" diye kapatılan kuyular açılıyor! A Haber görüntüledi | Video 20.12.2023 | 17:07
Mahsun Usta Kurucusu Mahsun Gökçur: İyi yemek yapmak, ciddi bir sanattır | Video 09:40
Mahsun Usta Kurucusu Mahsun Gökçur: "İyi yemek yapmak, ciddi bir sanattır" | Video 16.12.2023 | 10:00
Asgari Ücret 2023 ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? | Video 04:39
Asgari Ücret 2023 ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman belli olacak? | Video 20.12.2023 | 10:25
Karadeniz’de petrol rüyası gerçek oldu | Video 08:07
Karadeniz'de petrol rüyası gerçek oldu | Video 20.12.2023 | 09:49
Çalışan emeklilere 5 bin lira ne zaman verilecek? Tarih netleşiyor | Video 01:34
Çalışan emeklilere 5 bin lira ne zaman verilecek? Tarih netleşiyor | Video 19.12.2023 | 15:13
Asgari ücret ne kadar olur? Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor? | Video 02:50
Asgari ücret ne kadar olur? Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor? | Video 19.12.2023 | 15:13
Kara Kuyumculuk El Sanatları Atölyesi Kurucusu Atakan Kara: Takı ve ustalık alanında dünyanın en iyisiyiz | Video 08:49
Kara Kuyumculuk El Sanatları Atölyesi Kurucusu Atakan Kara: "Takı ve ustalık alanında dünyanın en iyisiyiz" | Video 19.12.2023 | 09:30
İstikbal Daima Zirvede, Herkesin Kalbinde! 00:59
İstikbal Daima Zirvede, Herkesin Kalbinde! 18.12.2023 | 21:00
SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2’nci Toplantısı sona erdi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? | Video 02:46
SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci Toplantısı sona erdi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? | Video 18.12.2023 | 15:21
2024 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret için gözler ikinci toplantıda | Video 01:23
2024 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret için gözler ikinci toplantıda | Video 17.12.2023 | 09:44
Altın yükselecek mi, düşecek mi? İslam Memiş’ten önemli açıklamalar | Video 09:15
Altın yükselecek mi, düşecek mi? İslam Memiş’ten önemli açıklamalar | Video 16.12.2023 | 12:49
Moody’s Türkiye’nin kredi notu için ne diyecek? | Video 02:44
Moody's Türkiye'nin kredi notu için ne diyecek? | Video 15.12.2023 | 12:33
Türkiye’nin en büyük bor tesisi A Haber’de | Video 15:18
Türkiye'nin en büyük bor tesisi A Haber'de | Video 14.12.2023 | 12:40
NYN Askı ve Ahşap Genel Müdür Yardımcısı Ömer Berat Noyan: Avrupa’daki en iyi firmayız 13:51
NYN Askı ve Ahşap Genel Müdür Yardımcısı Ömer Berat Noyan: "Avrupa'daki en iyi firmayız" 12.12.2023 | 14:13
Asgari Ücret ne kadar olacak? Ekonomist gazeteci Mete Dirice’den dikkat çeken analiz | Video 05:42
Asgari Ücret ne kadar olacak? Ekonomist gazeteci Mete Dirice'den dikkat çeken analiz | Video 12.12.2023 | 09:36
SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İŞ’ten ilk açıklama! | Video 19:49
SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan, TİSK ve TÜRK-İŞ'ten ilk açıklama! | Video 11.12.2023 | 14:03
Cevdet Yılmaz: 2025’te istikrar dönemine gireceğiz | Video 23:58
Cevdet Yılmaz: "2025'te istikrar dönemine gireceğiz" | Video 11.12.2023 | 12:46
Asgari ücrette pazarlık başlıyor! Tespit komisyonu bugün toplanıyor, zam yüzde kaç olacak? | Video 08:03
Asgari ücrette pazarlık başlıyor! Tespit komisyonu bugün toplanıyor, zam yüzde kaç olacak? | Video 11.12.2023 | 09:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA