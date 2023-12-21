Merkez Bankası faizi 42,5'e yükseltti | Video

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi için Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı. Merkez Bankası toplantısı sonrası faiz kararı açıklandı. Buna göre Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 42,5 seviyesine çekti.