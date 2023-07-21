SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması! "Yeniden değerlendirilecek" | Video

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Körfez turu sonrası gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi. Ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan emekli zammı konusunda tarih vererek yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Başkan Erdoğan, "Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik" dedi. Yüksek kira fiyatları ile ilgili ise Erdoğan, "Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir" dedi.