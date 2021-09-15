15 Eylül koronavirüs verileri paylaşıldı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum tablosu | Video
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 15 Eylül'e ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 224 koronavirüs vakası tespit edildi. Vefat sayısı 248 olarak kayıtlara geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada temasın yoğun olduğuna dikkat çekti. Bakan Koca, "Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 Binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir." dedi.