Ahmet Şık ‘Atatürk’ü seviyor musunuz’ sorusuna bu yanıtı verdi! Eski CHP’li isyan etti: "PKK’nın gönüldaşı" | Video

PKK savunucusu HDP'den ayrıldıktan sonra TİP'e geçen Ahmet Şık 'Atatürk'ü seviyor musunuz' sorusuna tartışma yaratan bir cevap verdi. CHP'li isim ise Şık'a tepki gösterdi: Bunlar; Washington ve Brüksel solcularıdır, PKK'nın gönüldaşlarıdır!