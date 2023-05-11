Video Haber Ahmet Şık ‘Atatürk’ü seviyor musunuz’ sorusuna bu yanıtı verdi! O CHP’li isyan etti: "PKK’nın gönüldaşı" | Video
Ahmet Şık ‘Atatürk’ü seviyor musunuz’ sorusuna bu yanıtı verdi! O CHP’li isyan etti:

Ahmet Şık ‘Atatürk’ü seviyor musunuz’ sorusuna bu yanıtı verdi! O CHP’li isyan etti: "PKK’nın gönüldaşı" | Video

11.05.2023 | 13:49

PKK savunucusu HDP'den ayrıldıktan sonra TİP'e geçen Ahmet Şık 'Atatürk'ü seviyor musunuz' sorusuna tartışma yaratan bir cevap verdi. CHP'li isim ise Şık'a tepki gösterdi: Bunlar; Washington ve Brüksel solcularıdır, PKK'nın gönüldaşlarıdır!

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