Video Haber Ajanslar son dakika duyurdu: İngiltere ve AB sonunda anlaştı | Video

Ajanslar son dakika duyurdu: İngiltere ve AB sonunda anlaştı | Video

Ajanslar son dakika duyurdu: İngiltere ve AB sonunda anlaştı | Video
24.12.2020 | 18:39

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